بعد مهرجان أهداف.. السيتي يسقط سندرلاند وينفرد بصدارة البريميرليج

خبرني - حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا ومثيرًا على حساب ضيفه سندرلاند بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية في منافسات البريميرليج، بعدما حصد انتصاره الخامس على التوالي، ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، وينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

واستفاد الفريق السماوي من الهدية التي قدمها له آرسنال، بعدما تعرض الأخير لخسارة مفاجئة أمام برايتون بنتيجة 0-3، ليمنح مانشستر سيتي فرصة الانفراد بالقمة.

وشهدت مواجهة مانشستر سيتي وسندرلاند مهرجانًا تهديفيًا مثيرًا، بعدما تبادل الفريقان التسجيل على مدار شوطي المباراة، في لقاء اتسم بالإثارة حتى صافرة النهاية.

وافتتح إنزو فيرنانديز التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتمكن سندرلاند من إدراك التعادل سريعًا عن طريق مهاجمه بريان بروبي في الدقيقة 12.

وعاد مانشستر سيتي للتقدم في الدقيقة 29 عن طريق ريان شرقي، لكن بروبي واصل تألقه وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول، استعاد مانشستر سيتي تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع أنطوان سيمينيو في الدقيقة 43، لينهي الفريق السماوي النصف الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 3-2.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان مسلسل الأهداف، حيث أضاف سيمينيو هدفه الشخصي الثاني والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، قبل أن يكمل بروبي ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الثالث لسندرلاند في الدقيقة 59.

وحسم النرويجي إيرلينج هالاند المباراة لصالح مانشستر سيتي، بعدما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 81، ليؤكد انتصار فريقه بنتيجة 5-3، ويمنحه ثلاث نقاط جديدة في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بروبي يدخل تاريخ سندرلاند

ورغم خسارة سندرلاند، نجح بريان بروبي في تسجيل اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين حققوا إنجازًا تاريخيًا مع النادي. وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن بروبي أصبح سادس لاعب فقط في تاريخ سندرلاند يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأشارت الشبكة إلى أن بروبي هو أول لاعب من سندرلاند يحقق هذا الإنجاز منذ جيرمين ديفو، الذي سجل ثلاثية في يناير/كانون الثاني 2016.

ولم يتوقف إنجاز بروبي عند هذا الحد، بعدما كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن رقم تاريخي آخر حققه مهاجم سندرلاند خلال مواجهة مانشستر سيتي. وأوضحت الشبكة أن بروبي أصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من تسجيل هاتريك في شباك فريق بدأ المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المسابقة.

وسبق بروبي إلى تحقيق هذا الإنجاز كل من روبي فاولر، الذي سجل ثلاثية أمام أستون فيلا في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وديرك كاوت، الذي أحرز هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في مارس/آذار 2011، وروميلو لوكاكو، الذي سجل ثلاثية أمام مانشستر يونايتد في مايو/أيار 2013.

ورغم ثلاثية بروبي اللافتة، لم يتمكن سندرلاند من الخروج بأي نقطة من ملعب الاتحاد، بعدما حسم مانشستر سيتي المباراة لصالحه، ليواصل الفريق السماوي بدايته المثالية ويحكم قبضته على صدارة البريميرليج.