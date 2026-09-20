ثيمات جديدة.. واتساب يوسع خيارات تخصيص المحادثات على أندرويد

خبرني - بدأ تطبيق «واتساب» اختبار مجموعة جديدة من الخيارات لتخصيص مظهر المحادثات على هواتف أندرويد، لمنح المستخدمين مساحة أكبر لتغيير شكل الدردشة بما يتناسب مع تفضيلاتهم، من خلال حزمة متنوعة من الثيمات والخلفيات.

وبحسب ما أورده موقعا "Gadgets360" و"WABetaInfo"، بدأت الميزة الجديدة في الظهور تدريجيًا لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من "واتساب" على أندرويد، ضمن الإصدار 2.26.37.6، في تجربة تبدو مستوحاة من طريقة تنظيم ثيمات المحادثات الموجودة بالفعل على أجهزة آيفون.



يتجه "واتساب" إلى تنظيم خيارات التخصيص الجديدة ضمن عدة فئات، من بينها Nature وLive وMinimal وDoodle، إلى جانب أقسام مستقلة للخلفيات، ما يتيح للمستخدم الوصول إلى التصميم الذي يناسبه بطريقة أكثر تنظيمًا.

وتقدم فئة Nature تصاميم مستوحاة من المناظر الطبيعية، مثل الغابات والجبال والصحاري والمناطق الساحلية، بينما تركز Minimal على المظهر البسيط والخلفيات الأقل ازدحامًا بالتفاصيل.

أما Doodle، فتستند إلى نمط الرسومات العفوية المعروف في تصميمات "واتساب"، في حين تبدو فئة Live الأكثر لفتًا للانتباه، مع خلفيات تتضمن تأثيرات حركة بطيئة تضفي طابعًا متغيرًا على شاشة المحادثة.



قسم Featured يجمع أبرز الثيمات

ولا تقتصر عملية التنظيم الجديدة على تقسيم الثيمات إلى فئات، إذ تشير المعلومات التي نقلها "WABetaInfo" إلى احتمال إضافة قسم باسم Featured، يضم مجموعة منتقاة من التصميمات الموجودة ضمن الفئات المختلفة.

ويبدو أن هذا القسم سيتيح الوصول بصورة أسرع إلى مجموعة من التصميمات المختارة، بدلًا من تصفح جميع الفئات بحثًا عن مظهر مناسب للمحادثة.



واتساب يفصل الخلفية عن الثيم الكامل

ومن أبرز التغييرات التي يجري اختبارها أيضًا، فصل الخلفيات عن ثيمات المحادثات الكاملة، بحيث يتمكن المستخدم من تغيير خلفية الدردشة بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تطبيق حزمة تصميم متكاملة.

وبحسب ما أورده "Gadgets360"، قد تضم قائمة الخلفيات فئات مثل Vibrant وGradient، إلى جانب الفئات الأخرى المرتبطة بالثيمات، ما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة لتغيير مظهر المحادثات.

كما قد يتيح "واتساب" استخدام الصور الموجودة في معرض الهاتف كخلفيات للمحادثات، فضلًا عن إمكانية إنشاء خلفيات جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.



خلفيات متحركة بخيارات أكثر وضوحًا

ومن المتوقع أن تظهر فئة Live ضمن كل من ثيمات المحادثات وقائمة الخلفيات، مع اعتمادها على تأثيرات حركية بطيئة بدلًا من الخلفيات الثابتة التقليدية.

ولتمييز هذا النوع من الخلفيات عن غيره، قد يستخدم "واتساب" رمزًا أو شارة خاصة على صور المعاينة، بما يساعد المستخدم على معرفة أن التصميم يتضمن حركة قبل اختياره وتطبيقه على المحادثة.

لون فقاعات الرسائل قد يتغير تلقائيًا

ولا يتوقف التغيير عند الخلفيات والثيمات، إذ يختبر "واتساب" أيضًا إمكانية اختيار لون فقاعات الرسائل تلقائيًا وفقًا للتصميم والخلفية التي يحددها المستخدم.

وبحسب التقرير، قد يعتمد التطبيق لونًا يتناسب مع الثيم المختار ويحافظ في الوقت نفسه على وضوح النصوص وسهولة قراءة الرسائل، مع بقاء إمكانية تعديل لون الفقاعات يدويًا أمام المستخدم لمن يفضل التحكم في التفاصيل بنفسه.

طرح تدريجي قبل الإطلاق الرسمي

ولا تزال هذه الخيارات في مرحلة التجربة، إذ يجري توزيعها تدريجيًا على عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، لذلك قد لا تظهر المزايا الجديدة لجميع المشتركين في البرنامج التجريبي في التوقيت نفسه.

وقد تصل بعض هذه الخيارات إلى مستخدمي الإصدار المستقر خلال الفترة المقبلة، لكن "واتساب" لم يعلن حتى الآن موعدًا رسميًا لإتاحة التجربة الجديدة لجميع مستخدمي أندرويد.