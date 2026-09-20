الاردن .. مكافحة المخدرات تضبط 55 مروجا وتاجرا للكريستال خلال أسبوع

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الثامن من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع ١١٩ قضية في مختلف محافظات المملكة من بينها ٢٩ قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و ٩٠ قضية تعاطٍ ، أُلقي القبض خلالها على ٥٥ تاجراً مروجاً تورط بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على ١٣٥ متعاطياً لمادة الكريستال وضُبط بحوزة المقبوض عليهم (٠،٢٩٣) كغم من مادة الكريستال القاتلة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقّق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرّية والجدّية.