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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

  • 20 أيلول 2026
  • 18:25
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

خبرني - أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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