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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
20 أيلول 2026
18:25
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خبرني - أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين
الدستور
ية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.
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