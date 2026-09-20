الأردن وسورية تبحثان تسهيل عبور حافلات الركاب عبر جابر

خبرني - بحث فريق عمل مشترك من هيئة تنظيم النقل البري والجهات المختصة في مركز حدود جابر سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وممثلي قطاعي النقل والسياحة، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة إجراءات العبور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في الاتجاهين، وذلك خلال اجتماع ميداني خُصص لبحث إجراءات عبور حافلات وسيارات نقل الركاب، والتحديات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بحركة النقل بين الأردن وسوريا.

وعقب الاجتماع، واصل فريق العمل جولته الميدانية داخل الأراضي السورية للاطلاع على مواقع اصطفاف الحافلات والسيارات، ومتابعة الإجراءات المتبعة على الجانب السوري، بهدف تكوين صورة متكاملة عن رحلة الراكب وتحديد فرص تحسين انسيابية الحركة وتقليل أوقات الانتظار.

وسيُعد فريق العمل تقريرا شاملا بنتائج الزيارة، يتضمن الملاحظات الميدانية والتحديات القائمة والتوصيات والإجراءات المقترحة، تمهيدا لمناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على تطوير منظومة نقل الركاب عبر الحدود.

وضم فريق العمل مديرة شؤون المحافظات في الهيئة رولا العمري، ومدير شؤون الركاب معتز الروسان، ورئيس قسم الرقابة على الركاب صهيب الشوحة، ومدير الإقامة والحدود في مركز حدود جابر، ومدير جمرك جابر، وممثلين عن الجهات الأمنية، ومدير الرقابة في وزارة السياحة والآثار، ورئيس نقابة وكلاء السياحة والسفر، ومندوبًا عن جمعية النقل السياحي.