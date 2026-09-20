(أرسلني لأحارب الإسلاميين) .. هيغسيث يستدعي نصوصا دينية بخطابه لجنود في تكساس

فجّرت تصريحات وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث -خلال خطاب وجهه إلى جنود في ولاية تكساس– موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استحضر نصا من سفر إشعياء (أحد أسفار الكتاب المقدس-العهد القديم) للحديث عن الحرب والخدمة العسكرية، ودعا إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي قد تواجه الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال جولة أطلق عليها اسم "أرسلني" عقب تمرين عسكري مع الجنود، واستهل حديثه بالإشارة إلى اسم الجولة، قبل أن يستشهد بكتاب "سفر إشعياء" قائلا إن الرب سأل "من أرسل؟" فأجاب إشعياء "هأنذا، أرسلني".

"أرسلني"

وقال هيغسيث إن رجالا ونساء في الولايات المتحدة، على مدى 250 عاما من تاريخ البلاد، رفعوا أيديهم اليمنى وقالوا "أرسلني" مستحضرا محطات من تاريخ الحروب الأميركية.

وأضاف "أرسلني لأحارب أصحاب السترات الحمراء" في إشارة إلى القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال الأميركية، ثم قال "أرسلني لأحارب الشيوعيين، وأرسلني لأحارب الإسلاميين" قبل أن يخاطب الجنود قائلا إنهم اليوم يقولون "أرسلني" لمواجهة أي تهديدات قد تواجه الولايات المتحدة.

وأضاف أن وجود جنود من تكساس على خطوط المواجهة ضروري لاستمرار الجمهورية، داعيا الأمة إلى رفع يدها اليمنى وقول "أرسلني" وخدمة ما هو "أكبر من الذات".

وأكد هيغسيث أن الأمر لا يتعلق، بحسب قوله، بحزب سياسي أو وجهة نظر أو أيديولوجية، بل بإعلان الاستقلال والدستور والمبادئ التي يمثلانها، مشددا على أن الجنود يقسمون على الدفاع عنها وعن الوطن.

انتقادات لاستخدام الكتاب المقدس

وأثارت تصريحات هيغسيث انتقادات من ناشطين ومدونين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، ركز جانب منها على استحضار نص ديني في سياق الحديث عن الحرب والقتال.

وقال الناشط جاريد شولت إن استخدام الكتاب المقدس لتبرير الحرب أمر "شنيع" فيما سخر ناشطون آخرون من عبارة "أرسلني" وربطوها بإرسال الجنود إلى الحروب والموت.

وكتب أحد المدونين "أرسلني إلى لاهاي" في إشارة إلى المؤسسات القضائية الدولية، بينما رأى آخرون أن الخطاب يوظف مفردات دينية للدعوة إلى ما وصفوه بـ"حرب مقدسة" وربط بعضهم ذلك بفكرة نهاية العالم والمجيء الثاني للمسيح.

"لن نموت من أجل إسرائيل"

وامتدت الانتقادات إلى علاقة الخطاب بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، إذ كتب ناشطون "لن نموت من أجل إسرائيل ولن نحارب من أجلها" بينما وصف آخرون إسرائيل بأنها عدو للولايات المتحدة.

وقال أحد المعلقين إنه مستعد للوقوف في الخطوط الأمامية بدلا من هيغسيث، لكنه رفض "زج الأطفال في محرقة الموت من أجل إسرائيل".

كما تساءل ناشطون عن سبب عدم إرسال أصحاب المليارات إلى الخطوط الأمامية بدلا من الجنود، في تعليقات حمل بعضها سخرية من دعوة هيغسيث إلى التضحية والخدمة العسكرية.

وفي سياق الانتقادات، أعاد مدونون تداول تصريحات سابقة لهيغسيث تعود إلى عام 2024، قال فيها "لا حروب جديدة" محذرا آنذاك من أن الديمقراطيين سيرسلون أبناء الأميركيين إلى الحرب.

وقارن هؤلاء بين تصريحاته السابقة وخطابه الحالي الذي دعا فيه إلى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات قد تواجه الولايات المتحدة.

وبينما قدم هيغسيث خطابه باعتباره دعوة إلى الخدمة والدفاع عن الدستور والوطن، ركز منتقدوه على استحضاره نصا دينيا في حديثه عن الحرب والقتال، وربط بعضهم ذلك بموقف الولايات المتحدة من إسرائيل وبطبيعة الخطاب العسكري الأمريكي.

ويأتي الجدل حول خطاب وزير الحرب الأمريكي في ظل نقاش أوسع على منصات التواصل بشأن توظيف الرموز والنصوص الدينية في الخطاب العسكري، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالحرب والتضحية والخدمة العسكرية.