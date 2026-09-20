الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة تحت غطاء من الطيران المسير

خبرني - يواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته اليومية في مناطق الجنوب السوري وتحديدا في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق.

وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة لـRT بقيام قوة عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد بالتوغل في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة.

ووفقا للمصادر فإن القوة المؤلفة من 7 سيارات عسكرية استقرت لفترة وجيزة في المنطقة قبل أن تعود أدراجها عبر طريق عين زيوان – كودنا، دون تسجيل أي حالة اعتقال بحق المواطنين السوريين هناك.

وكانت مصادرنا في درعا قد أفادتنا بقيام الطيران الاسرائيلي المسير بالتحليق على نحو مكثف في سماء الريف الشمالي لمحافظة درعا بالتوازي مع تحركات ميدانية للجيش الإسرائيلي على الأرض وسط تخوف الأهالي من استمرار التصعيد الاسرائيلي الذي يتهددهم في حياتهم وفي أرزاقهم.

وصباح اليوم أفادتنا مصادرنا في درعا بقيام قوة عسكرية اسرائيلية بالتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي في استمرار لمسلسل الانتهاكات الاسرائيلية لحرمة الأراضي السورية وخصوصا في المناطق القريبة من الشريط الحدودي.

وخلال الآونة الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي من توغلاته العسكرية في مناطق عديدة من الجنوب السوري وخصوصا في مثلث القنيطرة ودرعا وريف دمشق والأخطر أن التحركات الميدانية الأخيرة اتسمت بدخول الآليات العسكرية الاسرائيلية إلى الأحياء السكنية في هذه المناطق على نحو لم يكن مألوفا بشكل كبير في السابق الأمر الذي زاد من نسب التصادم مع الأهالي الذين يخشون التصعيد الاسرائيلي في المنطقة ولم تنفعهم الشكاوى التي تقدموا بها إلى قوات الأمم المتحدة "الأندوف" التي اكتفت بتوثيق الانتهاكات دون أن تملك القدرة على ممارسة أية عملية ضغط على الجيش الاسرائيلي الذي يتحرك بحرية مطلقة في الجنوب السوري.