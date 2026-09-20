بعد تطورات باب المندب.. مصر: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة

خبرني - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة آمنة وحركة الملاحة بها منتظمة وخدماتها تعمل بكفاءة.

وتأتي تصريحات ربيعة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات في محيط البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح ربيع، خلال مشاركته في احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2026 بالإسكندرية، أن الاضطرابات التي شهدتها حركة التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في تأمين سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع المتغيرات الراهنة من خلال سياسات مرنة وخطط تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز قدرة القناة على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن التقارير الملاحية أظهرت تحسنا ملحوظا في حركة العبور بالقناة، حيث سجل أغسطس الماضي عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن، وإيرادات قدرها 567.1 مليون دولار.

وبالمقارنة مع أغسطس 2025، الذي شهد عبور 1070 سفينة بحمولات صافية بلغت 45.2 مليون طن وإيرادات 326 مليون دولار، ارتفع عدد السفن بنسبة 27%، والحمولات بنسبة 51.1%، فيما زادت الإيرادات بنسبة 56.7%.

وقال ربيع إن التطورات الدولية أثبتت أهمية قناة السويس باعتبارها ممرا رئيسيا للتجارة العالمية، مؤكدا أنها تتمتع بمستويات مرتفعة من الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب منظومة من الخدمات البحرية المساندة والمرشدين ذوي الجاهزية العالية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تعمل بالتوازي على تنويع مصادر دخلها وتوسيع نطاق الخدمات البحرية، من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية وتطوير الترسانات والشركات التابعة، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.

وتشمل الخدمات التي طورتها الهيئة بناء وإصلاح السفن، وتموين السفن بالوقود، والإسعاف البحري، وتبادل الأطقم البحرية، وغيرها من الخدمات التي تقدم للسفن خلال عبورها القناة.