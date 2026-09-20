أول تصريح لمدرب طرابزون الجديد عقب الرباعية التاريخية أمام غلطة سراي

خبرني - أشاد الألماني توماس ريس المدرب الجديد لطرابزون سبور، بأداء لاعبيه وخاصة المصري محمد صلاح، الذي قاد الفريق لاكتساح ضيفه غلطة سراي برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وقد تولى ريس تدريب طرابزون سبور الخميس الماضي، بعدما دفع النادي التركي 900 ألف يورو لناديه السابق لودوغوريتس البلغاري لفسخ عقده.

وقال المدرب الألماني في تصريحات عقب مواجهة طرابزون سبور وغلطة سراي التي أقيمت أمس السبت: "لقد عشت أسبوعا استثنائيا، وأشعر أنني حققت خلاله انتصارين، الأول كان يوم الاثنين مع فريقي السابق، والثاني هو الفوز الكبير في مباراة اليوم (أمس)".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية وفخور بجميع اللاعبين، لقد قدمنا أداء مميزا. توضحت الأمور قبل اللقاء بأنني استلمت المهمة منذ فترة قصيرة جدا ولم يتبق وقت كاف للإعداد الميداني، لذا ركزت على الحديث مع اللاعبين وتجهيز خطة المباراة سويا".

واختتم ريس تصريحاته بالإشادة بعناصر الخبرة وخاصة صلاح الذي صنع الفارق في لقاء غلطة سراي، حيث: "نملك مجموعة استثنائية من أصحاب الخبرات مثل فابينيو ومحمد صلاح؛ لقد قدما أداء رائعا، وأرى أننا أنجزنا عملا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة للغاية".

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليقفز إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غلطة سراي عند 13 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.