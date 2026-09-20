توحيد الإعفاءات والحوافز والمزايا الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في العقبة

خبرني - أعلن وزير الاتصِّال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم في محافظة معان، الموافقة على توحيد الحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقام داخل منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وخارجها.

وتشمل الحوافز تخفيض ضريبة الدَّخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% مساهمة وطنيَّة، وإعفاء جميع المعدَّات وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع من الموجودات الثابتة الخاصة به، من الرسوم الجمركية والضَّرائب الأخرى المتحقِّقة عليها ورسوم الاستيراد، وغيرها من الرُّسوم.

كما تضمَّنت الحوافز إعفاء المشروع من الضَّريبة العامَّة على المبيعات وضريبة المبيعات المنصوص عليها في المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وأيَّ ضرائب أخرى، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء كانت المحلية أو الدولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع.

وشملت كذلك منح شركة المشروع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقاً للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.

وتعطي الحوافز فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة ولسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لحين بدء تشغيل المشروع وبحد أقصى خمس سنوات.