الحكومة توافق على إنشاء منطقة تنمويَّة شرقي معان

خبرني - أعلن وزير الاتصِّال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم في محافظة معان، الموافقة على إنشاء منطقة تنمويَّة على مساحة 13 ألف دونم مملوكة لخزينة الدَّولة في منطقة أبو عامود الشَّرقي في محافظة معان.

وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أنَّ إنشاء هذه المنطقة يأتي بهدف إقامة 3 مشاريع صناعيَّة استراتيجيَّة لإنتاج حامض الفسفوريك، وحامض الفسفوريك النَّقي، وحامض الكبريتيك، مبيِّناً أنَّ شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة ستكون هي المطوِّر الرَّئيس لهذه المنطقة.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في محافظة معان ومناطق الجنوب، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ينعكس بالضَّرورة على النَّشاط الاقتصادي في المنطقة، وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي.