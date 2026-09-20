*
الاحد: 20 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • جمعية البنوك: لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة

جمعية البنوك: لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة

  • 20 أيلول 2026
  • 16:59
جمعية البنوك لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة
جمعية البنوك

خبرني  - أعلنت جمعية البنوك في الأردن، الأحد، أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسّد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قرار حكومي جديد مهم لاصحاب الشاحنات في الأردن
قرار حكومي جديد مهم لاصحاب الشاحنات في الأردن
  • 2026-09-20 17:02
رسمياً.. البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة
رسمياً.. البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة
  • 2026-09-20 16:05
«بلومبيرغ»: نقص ناقلات النفط العملاقة يهدد تدفقات الخام العالمية
«بلومبيرغ»: نقص ناقلات النفط العملاقة يهدد تدفقات الخام العالمية
  • 2026-09-20 15:10
توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق
توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق
  • 2026-09-20 12:37
88.9 دينار سعر الذهب عيار 21 الأردن الأحد
88.9 دينار سعر الذهب عيار 21 الأردن الأحد
  • 2026-09-20 11:14
الهياجنة يعلن مقاطعة السجاد الإيراني
الهياجنة يعلن مقاطعة السجاد الإيراني
  • 2026-09-19 14:14