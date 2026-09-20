الأردن .. منشورات عن الحرب الإيرانية تنتهي بحبس صاحبها

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة مشتكى عليه بجرم تداول منشورات من شأنها الإخلال بالسلم المجتمعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.

وبحسب قرار المحكمة، تعود القضية إلى محادثات ومنشورات رصدتها الأجهزة الأمنية بتاريخ 27 آب 2025 عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتناولت الحرب الإيرانية، وتضمنت عبارات تنتقد تصدي الأردن للصواريخ الإيرانية، إضافة إلى تصويره اعتراضات جوية للصواريخ.

واعتبرت المحكمة أن الرسائل تضمنت عبارات تدخل ضمن نطاق الحض على الكراهية وإثارة النعرات والدعوة إلى العنف أو تبريره، مستندة في إثبات الوقائع إلى ملف القضية والتقرير الفني.

وصدر الحكم غيابيا وقابلا للاعتراض، بعد أن قررت المحكمة إجراء محاكمة المشتكى عليه غيابيا.