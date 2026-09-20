أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل

خبرني - بمناسبة يوم النظافة العالمي، نظّمت أورنج الأردن بالشراكة مع وزارة البيئة فعالية تطوعية ميدانية لتنظيف غابة وصفي التل في محافظة البلقاء، بمشاركة عدد من موظفيها، بهدف نشر الوعي وترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وحماية الموارد الطبيعية، في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والجهود المشتركة لتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية وتشجيع الممارسات المستدامة.

ونُفذت الفعالية ضمن برنامج "Engage for Change" الذي يتيح لموظفي مجموعة أورنج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المساهمة في برامج تطوعية ومجتمعية تحدث أثراً إيجابياً. وشهدت مشاركة أكثر من 20 موظفاً من أورنج الأردن في أنشطة تنظيف الغابة والإسهام في الحفاظ على نظافتها وجمالها، بما يعكس أهمية العمل الجماعي في صون البيئة وتشجيع السلوكيات المسؤولة.

وأكدت أورنج الأردن، بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، التزامها بمواصلة ترسيخ ممارساتها المسؤولة وتعزيز إسهامها في تحقيق أثر إيجابي من خلال مبادرات عملية تخدم المجتمع وتحافظ على البيئة. ويأتي ذلك انسجاماً مع نهج الشركة القائم على الالتزام بالوعود وتحقيقها، وتحويل قيمها ومسؤولياتها إلى ممارسات ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً ومستداماً على أرض الواقع.

ومن جانبها، أكدت وزارة البيئة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية، مشيرةً إلى أن مشاركة المؤسسات والموظفين في المبادرات التطوعية تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، والحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وتعزيز حس المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود أورنج الأردن في دعم الممارسات المستدامة وإشراك موظفيها في الأنشطة التطوعية، كما تواصل الشركة العمل على تحقيق أهدافها البيئية انسجاماً مع توجهات مجموعة أورنج العالمية واستراتيجيتها "الثقة في المستقبل"، بما في ذلك الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، وبما يتماشى مع استراتيجية المجموعة، من خلال مواصلة تبني حلول ومبادرات تسهم في الحد من أثرها البيئي ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

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