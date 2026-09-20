تجارة عمان : مخرجات زيارة الملك إلى لندن يجب تحويلها لأعمال واستثمارات

خبرني - عمان – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول ، اليوم الاحد، الخطوات التي يمكن إن يلعبها القطاع الخاص الأردني، لترجمة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعاصمة لندن خلال شهر تموز الماضي.

وشدد الجانبان على ضرورة البناء على الزخم الكبير الذي شهده ملتقى الأعمال الذي اقيم على هامش الزيارة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات بين مجتمعي الأعمال ورفع مبادلاتهما التجارية واستقطاب الاستثمارات.

كما بحثا خلال اللقاء الذي عقد بمقرالغرفة، فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمياه والنقل والصحة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة.

وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق ضرورة تحويل مخرجات زيارة جلالته لأعمال واستثمارات، وتحديد الشركات والمشروعات والقطاعات المستهدفة، ومتابعة الشركات البريطانية التي أبدت اهتماما بالأردن، وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات الأردنية القادرة على دخول السوق البريطانية.

وأكد استعداد الغرفة للتعاون مع القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة البريطانية لربط الشركات الأردنية بنظيراتها البريطانية، وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية والموردين، بما يسهم في بناء شراكات مباشرة وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات والخدمات الأردنية.

وأشار إلى أهمية تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين غرفة تجارة عمّان وغرف تجارة غرب لندن، من خلال تبادل الوفود وتنظيم لقاءات الأعمال والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن قيمة مذكرات التفاهم تقاس بما ينتج عنها من أعمال وشراكات فعلية.

كما دعا إلى التواصل مع الشركات البريطانية العاملة في المنطقة وتعريفها بمزايا الأردن وتشجيعها على الاستثمار فيه واتخاذه منصة للوصول إلى أسواق المنطقة.

من جهته، أكد السفير هول حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأردن وتوسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون بين الشركات والاستفادة من الفرص المتاحة.

ودعا السفير هول إلى ضرورة التواصل مع الشركات البريطانية التي تتخذ من المنطقة مراكز إقليمية لأعمالها وتعريفها بالفرص المتاحة في المملكة، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية بين البلدين وفق برنامج عمل مشترك.

يذكر إن صادرات المملكة للسوق البريطانية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، نحو 36 مليون دينار، مقابل 121 مليون دينار مستوردات.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس الإدارة أمجد السويلميين.