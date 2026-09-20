وزير النفط السوري يدلي بتصريحات حاسمة حول أزمة المشتقات النفطية والأسعار

خبرني - أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن سوريا تحتاج 831 مليون دولار ‏شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن تأمين القطع الأجنبي من التحديات ‏التي تواجه الوزارة.‏

في جلسة استماع أمام مجلس الشعب السوري عقدت للاستماع إلى وزير الطاقة ‏حول واقع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها‎.‎ أدلى البشير بسلسلة من التصريحات، أبرزها:

وزارة ‏الطاقة تحمل ‏إرثا ثقيلا من مخلفات النظام البائد‎.‎

ندرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا ولا نقلل منها ولكننا نعرف أين نقف وما هي ‏الإمكانات المتاحة‎.

رؤيتنا في وزارة الطاقة هي قطاع مستدام ‏وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة.

إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو ‏خصخصة قطاع الطاقة وكل الشركات التابعة للوزارة هي مملوكة ‏للدولة‎ .‎

سعينا لاستعادة الحقول النفطية والعمل على تأهيل البنية التحتية لإنتاج النفط ولدينا 78 حقلاً نفطياً‌‎

كنا ننتج نحو 140 ألف برميل نفط ‏يومياً ولكن الإنتاج وحجمه يتوقف على حالة الآبار، ‏وأحدثنا لجنة لدارسة واقع المخزون والاحتياطات ‏وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز‎.

أغلقنا العديد من آبار النفط مؤقتاً ‏بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن ‏سلامة المواطنين‎.‎

إنتاج الغاز كان حوالي 6 ملايين متر ‏مكعب فيما تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب ‏ووصل الإنتاج حالياً إلى 8 ملايين متر مكعب، ونقوم ‏بحفر المزيد من الآبار لزيادة الإنتاج‎.

قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب ‏قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من ‏تأمين قطع أجنبي.‏

كان لدينا 2.5 مليون سيارة في سوريا أما ‏اليوم فهناك 3.6 ملايين سيارة ما يعني زيادة كبيرة في ‏الطلب على الوقود، وقدرة التكرير لدينا 150 ألف برميل ‏يومياً ونستورد مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل ‏يوميا.‏

إنتاجنا المحلي من النفط 112 ألف ‏برميل ولدينا فجوة بـ 200 ألف برميل نشتريها من ‏الخارج‎.‎

فيما ‏يخص الغاز نشتري حالياً 6.3 ملايين متر مكعب ‏يومياً أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي شهرياً ‏من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة ‏الأردني‎.‎

تأمين القطع الأجنبي من التحديات ‏التي تواجهها الوزارة لتأمين المشتقات النفطية ‏وشرائها.‏

نتجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط ريثما نحقق الاكتفاء الذاتي‎، كما طلبنا عروض أسعار ‏لإكمال الخط العربي القادم من الأردن وهو في طور التنفيذ بقيمة مالية تقارب ربع مليار دولار من أجل إكمال هذا الخط، وهو ‏على حساب الشركة السورية للبترول.‏

سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار ‏شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، ونلجأ أحياناً ‏إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني ‏منها قطاع الطاقة.‏