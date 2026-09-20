شقيق الاميرة ديانا: هاري يخوض محنة مماثلة لما مرت به والدته

خبرني - اعتبر شقيق الأميرة ديانا، الأحد، أن الأمير هاري وزوجته يواجهان تعاملا من وسائل الإعلام مماثلا لما خاضته والدته الراحلة.

وقال تشارلز سبنسر شقيق ديانا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأمير هاري وزوجته ميغان لا تختلف عما واجهته والدته الراحلة، مضيفا أنه من الضروري استخلاص دروس من تلك الفترة.

وأضاف "إذا نظرتم إلى أحد المقالات في صحيفة شعبية عن ديانا أو عن الزوجين اللذين تتحدثون عنهما، هاري وميغان، فستجدون أنها يمكن أن تكون مزعجة للغاية".

وتابع سبنسر: "أعتقد أن من الواجب حقا على الناس أن يتعلموا من مثال ديانا".

وقال: "لست هنا للتحدث نيابة عن هاري وميغان، لكن بالنسبة لأي شخص يتعرض للتدمير بهذه الطريقة يوميا، لا بد أن يكون لذلك تأثير خبيث في حياته".

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها عن (36 عاما) في حادث سير في باريس عام 1997 وقع لدى مطاردة مصورين على دراجات نارية للسيارة التي تقلها، مما أثار موجة من الحزن وتساؤلات عما إذا كانت وسائل الإعلام تتحمل قدرا من المسؤولية عن وفاتها بعد أن نشرت على مدى سنوات تفاصيل حياتها على الصفحات الأولى.

وأشار هاري، الابن الأصغر لديانا، وزوجته ميغان إلى تأثير وسائل الإعلام على حياتهما ووصفاه بأنه "سام"، قبل أن يتخليا عن مهامهما الملكية وينتقلا إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها عن (36 عاما) في حادث سير في باريس عام 1997 وقع لدى مطاردة مصورين على دراجات نارية للسيارة التي تقلها، مما أثار موجة من الحزن وتساؤلات عما إذا كانت وسائل الإعلام تتحمل قدرا من المسؤولية عن وفاتها بعد أن نشرت على مدى سنوات تفاصيل حياتها على الصفحات الأولى.

وأشار هاري، الابن الأصغر لديانا، وزوجته ميغان إلى تأثير وسائل الإعلام على حياتهما ووصفاه بأنه "سام"، قبل أن يتخليا عن مهامهما الملكية وينتقلا إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

كما رفعا دعاوى قضائية ضد كثير من الصحف البريطانية الشعبية قبل عودتهما إلى بريطانيا في أغسطس/آب الماضي، لكنها أسفرت عن نتائج متفاوتة.

وتصدر سبنسر عناوين الأخبار في أنحاء العالم الأسبوع الماضي بعد نشر سلسلة عن كتابه "سوان سونغ: ديانا، ماي سيستر" أو "أغنية الوداع: ديانا.. أختي" في صحيفة ديلي ميل، إذ اتهم زوجها السابق وهو الملك تشارلز حاليا بأنه بدا "مبتهجا بشكل مفرط" في الساعات التي أعقبت وفاتها.

ورد القصر بالقول إن الملك "يدرك أن ألم الحزن بسبب فقد أحد الأشقاء يمكن أن يحجب العقل، ويؤثر على الحكم على الأمور، ويشوه الذكريات بطرق لا يدركها الآخرون، حتى بعد مرور سنوات عديدة على هذا الفقد".

ويشكل نشر الكتاب وعودة هاري وميغان إلى بريطانيا تحديا آخر أمام الملك، الذي لا يزال يخضع للعلاج من السرطان.

ووجهت عائلة ديانا اتهامات للعائلة الملكية بعدم تقديم الدعم أو الرعاية للأميرة الراحلة قبل وفاتها، وهي تهمة كررها هاري الذي صار الآن منفصلا إلى حد كبير عن بقية أفراد العائلة.