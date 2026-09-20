*
الاحد: 20 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نجم توتنهام السابق ينجو من حادث دهس غريب على ارض ملعب _ فيديو

  • 20 أيلول 2026
  • 15:11
نجم توتنهام السابق ينجو من حادث دهس غريب على ارض ملعب فيديو

خبرني  - كاد المهاجم ⁠⁠الإنجليزي ⁠⁠أندروس تاونسند أن يتعرض للدهس بواسطة آلة تسوية أرضية الملعب ⁠⁠أثناء تدريبات الإحماء مع زملائه في فريق براشواب بين الشوطين خلال ⁠⁠مباراة في دوري الدرجة الأولى التايلندي لكرة القدم أمس السبت.

ونجا اللاعب (35 عاما) من إصابة خطيرة، وشارك لاحقا لفترة وجيزة ‌‌في المباراة التي أقيمت في باتاني.

ولم يلاحظ اللاعب السابق في توتنهام هوتسبير الآلة، التي كان يقودها أحد أفراد طاقم الملعب، وهي تتجه نحوه عندما كان يحاول لعب الكرة.

وأطاحت ⁠⁠الآلة بتاونسند ومرت ⁠⁠على ساقيه ووصلت إلى قرب خصره تقريبا قبل أن يقفز السائق منها ويحاول رفعها عن ⁠⁠اللاعب.

 

ونهض تاونسند واستأنف التدريب، ثم شارك كبديل ⁠⁠في الدقائق الأخيرة بينما كان ⁠⁠براشواب في طريقه لفوز سهل (3-صفر).

وكتب تاونسند لاحقا على حسابه في تطبيق إنستغرام، ‌‌مازحا بشأن شهرة ستوك سيتي الإنجليزي باعتباره ملعبا صعبا على الضيوف: "اتضح أن المباراة ‌‌خارج ‌‌أرضنا أمام ستوك لم تكن سيئة في النهاية".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قرار صادم.. المحكمة الفيدرالية تؤيد إيقاف رمضان صبحي
قرار صادم.. المحكمة الفيدرالية تؤيد إيقاف رمضان صبحي
  • 2026-09-20 15:05
لماذا أطلقت جماهير إشبيلية صافرات الاستهجان ضد يامال؟
لماذا أطلقت جماهير إشبيلية صافرات الاستهجان ضد يامال؟
  • 2026-09-20 10:09
رافينيا يعادل الانطلاقة الأسطورية للبرغوث مع برشلونة
رافينيا يعادل الانطلاقة الأسطورية للبرغوث مع برشلونة
  • 2026-09-20 08:49
صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك المذل في شباك غلطة سراي
صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك المذل في شباك غلطة سراي
  • 2026-09-20 08:25
بالفيديو | هاتريك وأسيست .. صلاح يذل المتصدر جالطة سراي
بالفيديو | هاتريك وأسيست .. صلاح يذل المتصدر جالطة سراي
  • 2026-09-20 00:14
بهاتريك الساحر البرازيلي .. برشلونة يكتب انتصاره السابع في الليغا
بهاتريك الساحر البرازيلي .. برشلونة يكتب انتصاره السابع في الليغا
  • 2026-09-20 00:11