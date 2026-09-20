نجم توتنهام السابق ينجو من حادث دهس غريب على ارض ملعب _ فيديو

خبرني - كاد المهاجم الإنجليزي أندروس تاونسند أن يتعرض للدهس بواسطة آلة تسوية أرضية الملعب أثناء تدريبات الإحماء مع زملائه في فريق براشواب بين الشوطين خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التايلندي لكرة القدم أمس السبت.
ونجا اللاعب (35 عاما) من إصابة خطيرة، وشارك لاحقا لفترة وجيزة في المباراة التي أقيمت في باتاني.
ولم يلاحظ اللاعب السابق في توتنهام هوتسبير الآلة، التي كان يقودها أحد أفراد طاقم الملعب، وهي تتجه نحوه عندما كان يحاول لعب الكرة.
وأطاحت الآلة بتاونسند ومرت على ساقيه ووصلت إلى قرب خصره تقريبا قبل أن يقفز السائق منها ويحاول رفعها عن اللاعب.
ونهض تاونسند واستأنف التدريب، ثم شارك كبديل في الدقائق الأخيرة بينما كان براشواب في طريقه لفوز سهل (3-صفر).
وكتب تاونسند لاحقا على حسابه في تطبيق إنستغرام، مازحا بشأن شهرة ستوك سيتي الإنجليزي باعتباره ملعبا صعبا على الضيوف: "اتضح أن المباراة خارج أرضنا أمام ستوك لم تكن سيئة في النهاية".