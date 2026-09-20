نجم توتنهام السابق ينجو من حادث دهس غريب على ارض ملعب _ فيديو

خبرني - كاد المهاجم ⁠⁠الإنجليزي ⁠⁠أندروس تاونسند أن يتعرض للدهس بواسطة آلة تسوية أرضية الملعب ⁠⁠أثناء تدريبات الإحماء مع زملائه في فريق براشواب بين الشوطين خلال ⁠⁠مباراة في دوري الدرجة الأولى التايلندي لكرة القدم أمس السبت.

ونجا اللاعب (35 عاما) من إصابة خطيرة، وشارك لاحقا لفترة وجيزة ‌‌في المباراة التي أقيمت في باتاني.