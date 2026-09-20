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قرار صادم.. المحكمة الفيدرالية تؤيد إيقاف رمضان صبحي

  • 20 أيلول 2026
  • 15:05
قرار صادم المحكمة الفيدرالية تؤيد إيقاف رمضان صبحي

خبرني - رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، اليوم الأحد، طعن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على قرار إيقافه 4 سنوات بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

ووفقا لهذا الحكم لن يحق لرمضان صبحي ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى عام 2029.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات في نوفمبر 2025؛ بسبب تلاعبه في عينه المنشطات.

وقدم رمضان صبحي طعنًا على قرار المحكمة الرياضية، في شهر يونيو الماضي؛ من أجل خفض العقوبة.

ويرتبط صبحي بعقد مع بيراميدز حتى عام 2028، إلا أن أزمة المنشطات وقرار إيقافه تسببت في توقف سريان العقد طوال فترة العقوبة.

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