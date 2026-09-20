آبل تقود انتعاش سوق الهواتف القابلة للطي في العالم

خبرني - تتجه سوق الهواتف الذكية القابلة للطي إلى التعافي في النصف الثاني من عام 2026، مدفوعة بإطلاقات جديدة أبرزها دخول شركة "آبل" الأمريكية المرتقب إلى السوق، وفق تقديرات مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" لأبحاث السوق.

وأوضحت المؤسسة أن شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، لكنها تتوقع نمو هذه الشحنات بنسبة 23% على مدار العام، مع ارتفاعها في النصف الثاني بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويتوقع تقرير مؤسسة "كاونتر بوينت" أن تستحوذ آبل على 27% من إجمالي شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي في عام 2026، على أن تأتي كامل شحناتها في النصف الثاني من العام. وتضع التقديرات شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية في الصدارة بحصة 33%، تليها شركة "هواوي" الصينية بنسبة 25%، وتستحوذ الشركات الثلاث مجتمعة على 86% من الشحنات.

وتتنافس بقية الشركات في السوق على النسبة المتبقية وهي 14%، أبرزها موتورولا الأمريكية بنسبة 6%، ثم "هونر" الصينية بنسبة 3%، وبقية الشركات تستحوذ على 6%.

تطورات السوق

وقال "إنزي تشي" كبير المحللين في "كاونتر بوينت ريسيرش" إن "نمط التغير من ربع إلى آخر كان أكثر دلالة من الانخفاض المسجل في النصف الأول"، مشيرا إلى ارتفاع شحنات الربع الثاني بنسبة 85% مقارنة بالربع الأول، بعدما رفعت سامسونغ مشترياتها من الشاشات استعدادا لإطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة.

وأضاف "تشي" أن الشحنات ظلت رغم ذلك أقل بنسبة 16% من مستوى الربع الثاني من عام 2025، "ما يظهر أن التعافي لم يكن واسع النطاق بعد".

تحول في تصميم الهواتف

ويرتبط التعافي المتوقع في الهواتف القابلة للطي بتغير واضح في تركيبة السوق، إذ ارتفعت شحنات الشاشات القابلة للطي الداخلي (يفتح على جانبين) بنسبة 35% في النصف الأول من 2026، في حين تراجعت شحنات الهواتف ذات التصميم الصدفي (من الداخل إلى الخلف) بنسبة 62%.

وارتفعت حصة الشاشات القابلة للطي الداخلي من 50% إلى 78% في النصف الأول، لتقترب من 80% في الربع الثاني، مما يعكس تحولا متزايدا نحو الهواتف ذات التصميم الشبيه بالكتاب (التصميم الصدفي).

وتتوقع مؤسسة "كاونتر بوينت" أن ترتفع شحنات هذا النوع من الشاشات بنسبة 107% في عام 2026، لتصل حصتها إلى 81%، بينما تنخفض شحنات الشاشات الصدفية بنسبة 59%، وتتراجع حصتها إلى 16%.

وعلى المدى الطويل، تتوقع المؤسسة نفسها نمو شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي بنسبة 74% بين عامي 2026 و2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 15%.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة "آبل" من السوق إلى 42% بحلول عام 2030، مقابل 24% لسامسونغ و15% لهواوي.