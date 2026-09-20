مهرجان الأردن الدولي للأفلام يكرم الناقد السينمائي عدنان مدانات

خبرني - يكرّم مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته الحادية عشرة التي تقام بعمّان حاليا، المخرج والناقد السينمائي عدنان مدانات بوصفه "شخصية المهرجان"، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما الأردنية والعربية.

ويأتي اختيار مدانات شخصية للمهرجان وهو مؤسس قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، احتفاءً بتجربته الممتدة في العمل السينمائي والنقدي، حيث يتضمن برنامج افتتاح الدورة الذي يقام برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة عرض فيلم يوثق جانباً من مسيرته وتجربته السينمائية.

وسجل مدانات حضوره البارز كباحث وناقد سينمائي أردني في محافل عربية وعالمية، بالإضافة إلى الأردنية فمنذ مطلع سبعينات القرن الماضي، حضر اسم مدانات بقوة في مهرجانات عربية وازنة.

والجدير بالذكر أن عدنان مدانات هو ناقد سينمائي وباحث ومخرج أردني، يُعد من أبرز رواد الثقافة السينمائية في الأردن والعالم العربي. ولد في عمّان عام 1946، وحصل على الدبلوم العالي في السينما والتلفزيون من جامعة موسكو عام 1970. عمل مخرجًا وكاتبًا وباحثًا في شؤون السينما، وأخرج عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية التي تناولت قضايا ثقافية ووطنية عربية.

ساهم مدانات في تأسيس وتطوير الحركة السينمائية والثقافة البصرية في الأردن، وهو مؤسس قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، حيث أشرف لعقود على برنامج العروض السينمائية والنادي السينمائي، مقدّمًا مئات الأفلام والنقاشات التي أسهمت في بناء جمهور مهتم بالفن السابع وتعزيز الوعي السينمائي لدى أجيال متعاقبة.

إلى جانب نشاطه النقدي والثقافي، ألّف وترجم العديد من الكتب والدراسات المتخصصة في السينما، من أبرزها: بحثًا عن السينما، وتحولات السينما العربية المعاصرة، وسينما تبحث عن ذاتها، وأزمة السينما العربية. كما شارك في لجان تحكيم وندوات ومهرجانات سينمائية عربية ودولية عديدة، وأسهم بدور بارز في ترسيخ الثقافة السينمائية والنقدية في المنطقة