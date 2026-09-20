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نتنياهو ووزراءه يقتحمون ساحة حائط البراق بالمسجد الأقصى

  • 20 أيلول 2026
  • 14:37
نتنياهو ووزراءه يقتحمون ساحة حائط البراق بالمسجد الأقصى

خبرني - اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة، عشية ما يسمى بـ”عيد الغفران” اليهودي.

وكثفت قوات الاحتلال انتشارها في البلدة القديمة ومحيط حائط البراق والطرق المؤدية إليه، وحوّلت المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بالتزامن مع إغلاق عدد من الطرق وتشديد القيود على حركة المقدسيين.

وتدفق الآلاف من المستوطنين إلى ساحة حائط البراق عبر شارع الواد، وسط إجراءات أمنية مشددة رافقت وصول نتنياهو ووزراء حكومته.

وبحسب القناة 14 الاسرائيلية، وصل نتنياهو إلى حائط البراق تحت حراسة أمنية مشددة، في وقت تستعد فيه جماعات استيطانية لإقامة طقوس وصلوات تلمودية في محيط المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد الاحتلال لوجوده العسكري في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستغلال الأعياد اليهودية لتشديد القيود وفرض إجراءات جديدة في القدس المحتلة.

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