حسّان: دراسة لربط طريق الكرامة – الصفاوي – الأزرق - الجفر - معان البرِّي

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، إن نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع والبرامج ضمن الرؤية التنمويَّة في معان تصل إلى أكثر من 81%، بمجموع 127 مشروعا موزعة على مختلف القطاعات، وتصل كلفتها على مدى السنوات الثلاث إلى نحو ربع مليار دينار.

وأوضح خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، أن الحكومة لمست الاهتمام بالاستثمار في المنطقة التنمويَّة في معان، وهذا الاهتمام سيزيد تدريجيا خلال العام المقبل 2027م مع وجود الحوافز، وهذه بداية ضروريَّة.

وقال رئيس الوزراء، إن ميناء العقبة - معان البرّي هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد محافظة معان، والكثير من الصناعات يجب أن تتركَّز وتنتقل إلى معان من العقبة، باستثناء الضَّروري منها الذي يجب أن يكون قريباً جداً من الموانئ.

وأضاف أنه "سنشهد قريبا وضع حجر الأساس لخط سكة حديد العقبة- الشيديَّة – معان، وخطّ السكة الذي سيصل إلى معان سيكون حجر أساس لبناء معان البري.

وأكد حسّان أن ربط العقبة بالصناعات والسكك في معان، ونقل الأمور التي يمكن نقلها لوجستيَّاً إليها بما في ذلك الجمارك موضوع أساسي، وسيحقق لنا مكوِّناً متكاملاً لميناء معان البرِّي ومنطقة معان التنموية".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بدراسة لربط طريق الكرامة – الصفاوي – الأزرق - الجفر - معان البرِّي؛ حتى نتمكَّن من ربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة دوليَّاً مع العراق.

وتابع رئيس الوزراء أن "الصورة التنمويَّة المتكاملة لمحافظة معان يجب أن تكتمل خلال عام 2027، وسنضعها قيد التنفيذ، وسنقوم بطرح العطاءات العام المقبل لهذه الصورة المتكاملة حتى نتمكَّن من تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وإن شاء الله ستكون كلها جاهزة على أرض الواقع بما فيها خط سكَّة الحديد بحلول عام 2030 – 2031م؛ وهذه الرؤية مؤمن تماماً بأنها ستتحقق".

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستنفِّذ مشاريع في قطاع المياه بقيمة 50 مليون دينار في محافظة معان.

وأضاف أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات لمساعدة القطاع السياحي في البترا التي عانت سياحيَّاً بفعل الأوضاع الإقليميَّة، وإنها ستستمر بتقديم العون والحوافز والدَّعم قدر الإمكان بالتَّعاون مع السُّلطة، لاستدامة الأنشطة وعمل المنشآت فيها، ونأمل أن تعود السياحة للقطاع بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وستقوم الحكومة بإنشاء حديقة في محافظة معان، من ضمن 6 حدائق ستنشأ في عدد من المحافظات، مطابقة لمواصفات حديقة المفرق وحديقة النَّشامى في منطقة مرج الحمام، وإن شاء الله سننجزها خلال عام 2027م لتكون متاحة كمتنفَّس لجميع فئات المواطنين والأطفال والشَّباب، وفقا لحسان.

وأعلن مجلس الوزراء إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبدالله الثاني السياحي وحديقة معان النموذجية، وتزويدهما بالمرافق الضرورية لخدمة المواطنين والزوار.

وإنشاء منطقة تنمويَّة في منطقة الشيديَّة (أبو عامود الشَّرقي) بمساحة 13 ألف دونم؛ لتمكين شركة مناجم الفوسفات من تنفيذ ثلاثة مشاريع صناعيَّة استراتيجيَّة، بالشَّراكة مع عدد من الشَّركات المحليَّة والعالميَّة، وبحجم استثمار يزيد عن مليار وربع المليار دينار أردني، وسيكون لها أثر تنموي على المنطقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمجتمع المحلِّي.

وإعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلِّمين في معان سيُنجز خلال ثلاثة شهور؛ ضمن خطَّة لتحسين البنية التحتيَّة لأندية المعلِّمين في مختلف المحافظات بقيمة 3 ملايين دينار، وإنشاء مبانٍ جديدة في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها، في إطار حرصنا على دعم المعلِّمين وتوفير الخدمات لهم في المحافظات،