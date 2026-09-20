البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية

خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه للأكاديمية لإقامة حفلها السنوي، الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون - عمّان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عاصم بن نايف، بالإضافة إلى قادة أعمال في الأردن والضيوف رفيعي المستوى.

وتضمّن الحفل عروضاً فنية وثقافية هدفت إلى إحياء الثقافة والتراث الشركسي، شملت الرقصات والموسيقى الشركسية التي قدّمها عدد من أعضاء الأكاديمية، التي تضم أكثر من 200 مؤدٍ ومؤدية، إلى جانب تنظيم مزاد خيري على طقم شطرنج شركسي فريد مصنوع من الذهب والفضة، وذلك ضمن فعاليات جمعت بين التعريف بالموروث الشركسي ودعم رسالة الأكاديمية الثقافية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: إن دعم البنك لهذا الحفل يأتي إيماناً بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال به، ومساندة المؤسسات التي تعمل على صون الفنون والتقاليد الأصيلة، مؤكداً اعتزاز البنك بدعم الأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية وجهودها في إبراز الثقافة الشركسية وتعزيز حضورها.

بدوره ثمن السيد ينال حتك، رئيس الهيئة الإدارية للأكاديمية دور البنك في دعم نشاطاتها المختلفة قائلاً: "نُقدر الدعم المتواصل من قبل مجموعة البنك الأردني الكويتي لأنشطة الأكاديمية، والتي تعكس إيمان البنك بضرورة دعم مؤسسات المجتمع المختلفة، ودعم الجهود الثقافية التطوعية في مختلف أنحاء وطننا الحبيب".

ويأتي دعم البنك للحفل في إطار اهتمامه بالمبادرات الثقافية والمجتمعية التي تسهم في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الثقافية، وتشجيع المؤسسات والجهات المعنية على مواصلة دورها في نقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة. كما يواصل البنك الأردني الكويتي دعم المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات في تعزيز المشهد الثقافي والمجتمعي في الأردن، والحفاظ على الموروث الوطني والثقافي للأجيال القادمة.