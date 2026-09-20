الحكومة: 120 مشروعا بقيمة ربع مليار دينار في معان بمختلف القطاعات

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن مجلس الوزراء عقد جلسة في معان ضمن المرحلة الثانية من جلسات المجلس في المحافظات، وللمرة الثانية في المحافظة.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي تأكيدا على نهج الحكومة في المتابعة الميدانية لسير العمل وتنفيذ الرؤية التنموية على أرض الواقع، وتعزيز التواصل المباشر مع ممثلي المحافظة، والوقوف على أولوياتها واحتياجات أبنائها.

وأشار إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الرؤية التنموية لمحافظة معان والجولات الميدانية لرئيس الوزراء، والوقوف على ما تحقق من مشاريع وبرامج، ومناقشة الأولويات والتحديات للمرحلة المقبلة، ضمن نهج الحكومة في عقد جلسات ميدانية تشمل جميع محافظات المملكة.

وأكد المومني أن محافظة معان تمتلك مقومات تنموية واقتصادية مهمة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي، وما تزخر به من فرص في قطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات، وأن الحكومة حريصة على البناء على هذه المقومات وتعظيم الاستفادة منها بما ينعكس على التنمية المحلية ويوسع الفرص أمام أبناء المحافظة.

وبين أن 120 مشروعا بقيمة ربع مليار دينار تنفذ في محافظة معان في مختلف القطاعات.

وأضاف أن حوافز لمدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل تخفيض أسعار الكهرباء بنسب متدرجة تبدأ من 75% وأسعار الأراضي بنسبة 50% ودعم أجور تشغيل العمالة المحلية.

وأشار إلى أن وزارة العمل ستقوم بدفع 50% من الحدّ الأدنى للأجور لدعم تشغيل العمالة الأردنيَّة في المصانع التي تنشأ في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة، مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً شهريَّاً بدل الاشتراك في الضَّمان الاجتماعي، و25 ديناراً أخرى بدل مواصلات.

وستقوم الحكومة بإنشاء حديقة في محافظة معان، من ضمن 6 حدائق ستنشأ في عدد من المحافظات، مطابقة لمواصفات حديقة المفرق وحديقة النَّشامى في منطقة مرج الحمام، وسيتم إنجازها خلال عام 2027. ويجري العمل على إعادة تأهيل شامل لمتنزَّه الملك عبدالله الثَّاني السِّياحي، وحديقة معان النَّموذجيَّة، وتزويدهما بالمرافق الضَّروريَّة لخدمة المواطنين والزَّوار.

ووافقت الحكومة على إنشاء منطقة تنمويَّة على مساحة 13 ألف دونم مملوكة لخزينة الدَّولة في منطقة أبو عامود الشَّرقي في محافظة معان؛ لإقامة 3 مشاريع صناعيَّة استراتيجيَّة لإنتاج حامض الفسفوريك، وحامض الفسفوريك النَّقي، وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة المطوِّر الرَّئيس لهذه المنطقة.