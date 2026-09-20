عادات يومية تزيد خطر الجلطات

خبرني - حذّر طبيب أمراض الدم الروسي، راديون تارنوفسكي من بعض العادات والممارسات اليومية التي تزيد خطر تشكل الجلطات الدموية.

وأشار الطبيب في مقابلة مع موقع "لينتا" الروسي إلى أن قلة الحركة تعتبر من أكثر العوامل التي تزيد خطر تشكل الجلطات الدموية وقال:"من بين عوامل الخطر اليومية للإصابة بالجلطات الوريدية، الخمول لفترة طويلة، وقد يضطر البعض لعدم الحركة لساعات طويلة يوميا عند السفر، أو بعض الخضوع لعلاجات جراحية أو التعرض لإصابات".

وأضاف:"تضم قائمة مسببات الجلطات أيضا عدة عادات أو أسباب، منها التدخين، وزيادة الوزن، ونقص النشاط البدني، بالإضافة إلى عدة ظروف وعوامل أخرى مثل العمر، والإصابة السابقة بجلطات، والأمراض السرطانية، والحمل، وتناول عدد من الأدوية الهرمونية".

وأشار الطبيب إلى أن الجفاف وقلة شرب السوائل من أكثر مسببات الجلطات أيضا، ولا توجد "قاعدة آمنة" موحّدة للجميع بشأن كمية السوائل اليومية، فحاجة الجسم إلى الماء تعتمد على وزن الجسم، ودرجة حرارة الهواء، ومستوى النشاط، والنظام الغذائي، والأمراض، والأدوية المتناولة.

وللوقاية من الجلطات ينصح تارنوفسكي بزيادة معدل النشاط اليومي، والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والكبوهيديرات، والابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية المضرة بصحة القلب والشرايين.