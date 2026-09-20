الحوثيون يهددون بإغلاق مطارات السعودية

خبرني - هددت حركة "أنصار الله" الحوثية بإغلاق مطارات السعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة العربية السعودية.

وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، محمد مفتاح، إن الجماعة "سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على اليمن"، ملوحا بإجراءات تصعيدية قد تشمل استهداف حركة المطارات.

وأضاف مفتاح أن الجماعة تتبنى مبدأ "التصعيد بالتصعيد"، قائلا إن "الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات"، وفق تعبيره.

وأكد أن جماعة "أنصار الله" قادرة على الرد على استهداف أي منشأة بضرب عدة منشآت، لكنه قال إن "الجماعة تسعى إلى تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية تداعيات المواجهة".

ويشهد التصعيد الحالي بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية تحولا عسكريا؛ حيث انتقلت المواجهة إلى مرحلة أعمق بشن الحوثيين هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت العاصمة الرياض ومحيط مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب ضرب منشآت حيوية لشركة أرامكو في ينبع ومناطق جيزان ونجران.

في المقابل، يشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة طالت جبهات عدة داخل اليمن، فيما تعترض الدفاعات الجوية السعودية تلك الهجمات بنجاح وسط تفعيل منظومات الإنذار المبكر لحماية الأعيان المدنية.

ويثير هذا التصعيد المتسارع، الممتد ليشمل تهديد حركة السفن والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قلقا دوليا واسعا وإدانات صريحة من مجلس الأمن الدولي ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.