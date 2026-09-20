حسان: الأزمات حولنا ليست سهلة وأثرها قد يطول لأشهر أو سنوات

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، الأحد، إن هناك فرص اقتصاديَّة مهمَّة جدَّاً لمحافظة معان، ومن الضروري الاستفادة منها، وسنتمكَّن خلال العامين المقبلين من المضي قدماً بهذه الفرص لتتمكَّن المحافظة من الانطلاق في عمليَّة تنمويَّة مستدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الإقليمي صعب، والأزمات التي حولنا ليست سهلة إطلاقاً، ولها أثر على المنطقة والعالم وقد تطول لأشهر أو سنوات، لكن تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا أقوى، كما علَّمنا ووجَّهنا جلالة سيدنا دائماً عندما تكون الأمور صعبة من حولنا.

وأكد:" تصميمنا وكل جهدنا اليوم ينصب على بناء الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتمكين المواطنين من إيجاد فرص الدخل الضرورية، وهذه الأولوية الأولى ولا يعلو على ذلك أي شيء آخر، وهذه الحكومة تعمل على بناء المُكنة محلياً واقتصاديَّاً؛ حتى نكون قادرين على مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت".

وأضاف حسان: "الحمد لله بقيادة سيدنا وبتوجيهاته، وبقوة جيشنا ومؤسَّساتنا الأمنيَّة نستطيع الآن أن نركِّز بشكل كامل على بناء اقتصادنا بكل تفاصيله، وبنظرة ورؤية استراتيجية حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، ونعمل بكل التفاصيل لتطبيق وتنفيذ هذه الرؤية وفق كتاب التكليف السامي للحكومة".

وشدد رئيس الوزراء على أن المنطقة التنموية في معان يجب أن تكون على مستوى أعلى بكثير، مشيرا إلى البدء بوضع حوافز لتعزيز تنافسيَّتها وجذب الاستثمارات إليها شملت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50%، والكهرباء بنسبة 75% لأول سنتين للمشاريع، بالإضافة إلى حوافز لتشغيل العمالة الأردنيَّة.

ولفت حسان إلى أن هذه خامس زيارة عمل للحكومة إلى محافظة معان خلال العامين الماضيين، وملتزمون بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها الحكومة في الرُّؤية التنمويَّة للمحافظة وسير العمل فيها.

وبين أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع والبرامج ضمن الرؤية التنمويَّة في معان تصل إلى أكثر من 81%، بمجموع 127 مشروعاً موزعة على مختلف القطاعات، وتصل كلفتها على مدى السنوات الثلاث حوالي ربع مليار دينار.

وأوضح أن الحكومة لمست الاهتمام بالاستثمار في المنطقة التنمويَّة في معان، وهذا الاهتمام سيزيد تدريجياً خلال العام المقبل 2027م مع وجود الحوافز، وهذه بداية ضروريَّة.

وقال رئيس الوزراء إن ميناء العقبة - معان البرّي هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد محافظة معان، والكثير من الصناعات يجب أن تتركَّز وتنتقل إلى معان من العقبة، باستثناء الضَّروري منها الذي يجب أن يكون قريباً جداً من الموانئ.

وأضاف أنه "سنشهد قريباً وضع حجر الأساس لخط سكة حديد العقبة- الشيديَّة – معان، وخطّ السكة الذي سيصل إلى معان سيكون حجر أساس لبناء معان البري.

رئيس الوزراء: ربط العقبة بالصناعات والسكك في معان، ونقل الأمور التي يمكن نقلها لوجستيَّاً إليها بما في ذلك الجمارك موضوع أساسي، وسيحقق لنا مكوِّناً متكاملاً لميناء معان البرِّي ومنطقة معان التنموية".

وأشار إلى أن الحكمة بدأت بدراسة لربط طريق الكرامة – الصفاوي – الأزرق - الجفر - معان البرِّي؛ حتى نتمكَّن من ربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة دوليَّاً مع العراق.

وتابع رئيس الوزراء أن "الصورة التنمويَّة المتكاملة لمحافظة معان يجب أن تكتمل خلال عام 2027، وسنضعها قيد التنفيذ، وسنقوم بطرح العطاءات العام المقبل لهذه الصورة المتكاملة حتى نتمكَّن من تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وإن شاء الله ستكون كلها جاهزة على أرض الواقع بما فيها خط سكَّة الحديد بحلول عام 2030 – 2031م وهذه الرؤية مؤمن تماماً بأنها ستتحقق".

وبين أن هناك احتياجات خدمية كثيرة تعمل عليها الحكومة في محافظة معان، مشير إلى زيارته مدارس كثيرة في المحافظة، والقيام بتحسين بعضها والعمل مستمر لتحسين البعض الآخر.

وأكد حسان أن المستشفى العسكري في معان سيكون جاهزاً قبل نهاية العام المقبل 2027، وقد تمَّ استكماله وتسليمه كمبنى، وسيتمّ تجهيزه بالمعدَّات والأجهزة اللازمة بمنحة.

ولفت إلى أن افتتاح مبنى بنك الدم والعيادات الخارجيَّة الجديد في مستشفى معان اليوم، وإنه سيتمّ افتتاح قسم قسطرة القلب خلال العام المقبل بمنحة لهذه الغاية بعد اختيار الموقع المناسب.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستنفِّذ مشاريع في قطاع المياه بقيمة 50 مليون دينار في محافظة معان.

وأضاف أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات لمساعدة القطاع السياحي في البترا التي عانت سياحيَّاً بفعل الأوضاع الإقليميَّة، وإنها ستستمر بتقديم العون والحوافز والدَّعم قدر الإمكان بالتَّعاون مع السُّلطة، لاستدامة الأنشطة وعمل المنشآت فيها، ونأمل أن تعود السياحة للقطاع بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وستقوم الحكومة بإنشاء حديقة في محافظة معان، من ضمن 6 حدائق ستنشأ في عدد من المحافظات، مطابقة لمواصفات حديقة المفرق وحديقة النَّشامى في منطقة مرج الحمام، وإن شاء الله سننجزها خلال عام 2027م لتكون متاحة كمتنفَّس لجميع فئات المواطنين والأطفال والشَّباب، وفقا لحسان.