مشاركة أردنية فاعلة للمدن الصناعية في مؤتمر دولي بالقاهرة

خبرني - شاركت شركة المدن الصناعية الأردنية الاردن في فعاليات ورشة العمل التي اقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) تحت عنوان "التحول من المدن الصناعية إلى المدن الصديقة للبيئة "

وقد هدفت ورشة العمل إلى تحديد النقاط المحورية والفجوات ذات الأولوية، ودراسة التدابير التنظيمية والمؤسسية والمالية لتطبيق مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIAs) على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعداد رؤية وطنية مشتركة وخارطة طريق قابلة للتنفيذ لتطوير وتعديل هذه المناطق.

​واستعرض ممثل الشركة في المؤتمر المهندس بسام الحلو التجربة الأردنية في التحول لنماذج المدن الصديقة للبيئة كتجربة فريدة وسباقة ضمن التوجيهات الملكية حيث قدّم عرضاً تفصيلياً تناول المحاور الأربعة الرئيسية في خطة شركة المدن الصناعية، والتي تبنتها وعملت على تطبيقها خلال الستة سنوات الماضية في مدينتي الزرقاء والسلط الصناعيتين.

​وتعكس مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الحدث الإقليمي تميز تجربتها وسبقها في هذا المجال، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف التوجه نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغير المناخي.

​كما ضمّ الحضور ممثلين عن وزارات مصرية متعددة، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع الصناعة بمصر، وممثلين عن دول مختلفة من بينها الاردن و تركيا، المغرب، وفيتنام، والذين عرضوا بدورهم تجارب بلادهم حول التحول نحو المدن والصناعات الصديقة للبيئة.