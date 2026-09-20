جامعة عمان العربية وجامعة المملكة للعلوم الطبية تبحثان سبل التعاون البحثي والأكاديمي المشترك

خبرني - استقبل رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان في مكتبه الأستاذ الدكتور محمد القضاة رئيس جامعة المملكة للعلوم الطبية، في لقاء أكاديمي بحثَ سبل بناء شراكة استراتيجية بين الجامعتين، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية والطلابية، وذلك بحضور كلٌ من: الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، والدكتورة وسام الوزني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتورة وفاء العيد عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، والأستاذة بثينة القدومي مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة، والسيد أنس كاسو مساعد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور الوديان على أهمية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الوطنية والإقليمية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المؤسسية بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات والتجارب، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي ومواكبة المستجدات الأكاديمية والمعرفية، مشيراً إلى أن بناء شراكات فاعلة بين الجامعات من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية والتدريب والتطوير المهني، إلى جانب تعزيز فرص التبادل الأكاديمي والطلابي، بما يدعم بناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تكاملًا واستجابة للتغيرات المتسارعة، كما شدد الوديان على أهمية توجيه التعاون المشترك نحو تطوير برامج وتخصصات أكاديمية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المتجددة، وتعزز مهارات الطلبة وقدرتهم على المنافسة، مؤكدًا حرص جامعة عمان العربية على بناء علاقات تعاون قائمة على أسس واضحة ومخرجات عملية، بما يحقق قيمة مضافة للجانبين ويعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء اطّلع الدكتور القضاة على تجربة جامعة عمان العربية في استحداث وتطوير التخصصات الأكاديمية، لا سيما التخصصات التي ترتبط باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة، وآليات موائمة البرامج والخطط الدراسية مع التطورات المتسارعة في المجالات الطبية والتقنية والمهنية، بما يعزز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل، كما استعرض الدكتور القضاة مسيرة جامعة المملكة للعلوم الطبية ورؤيتها الأكاديمية، متناولًا أبرز توجهاتها في تطوير برامجها التعليمية والتخصصات التي تعتزم طرحها خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعيها إلى تقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتدعم تأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة المستجدات في المجالات الطبية والصحية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المشتركة في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية والطلابية، واستحداث تخصصات وبرامج أكاديمية نوعية، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني والبحث العلمي والابتكار، كما تناول اللقاء إمكانية تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تتيح توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وتعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل، والبناء على ما تم بحثه من مجالات للتعاون، وصولًا إلى وضع أطر عملية لشراكات أكاديمية مستدامة وفاعلة، تسهم في تطوير البرامج التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي، بما يواكب التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.