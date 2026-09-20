الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية

خبرني - جددت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية باعتبار الملكية الأردنية ناقلا رسميًا للمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار حرص الطرفين على دعم الرياضة الأردنية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة السيد يزن المعشر، بحضور عدد من المسؤولين عن الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وانطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة في تمكين الشباب وتعزيز الإنجازات الوطنية، إضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي: "نعتز باستمرار شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، إيمانًا منا بالدور المهم الذي تؤديه الرياضة في تمثيل الأردن وإبراز قدرات شبابه على مختلف المستويات. وتؤكد هذه الاتفاقية حرص الملكية الأردنية على دعم المنتخبات الوطنية ومرافقتها في رحلتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، انسجامًا مع مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون البنّاء بما يخدم الرياضة الأردنية ويعزز حضورها وإنجازاتها في المحافل المختلفة."

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، يزن المعشر، عن تقديره واعتزازه بالشراكة المتجددة مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز حضور الأردن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا: "يسعدنا في الاتحاد الأردني لكرة السلة تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ونثمن عاليًا هذا الدعم المتواصل الذي تقدمه الشركة لكرة السلة الأردنية، والذي يجسد إيمانها بقدرة الرياضة على صناعة النجاح وتعزيز صورة الأردن.

وأضاف المعشر "نقدر هذه الشراكة التي تجمع مؤسستين أردنيتين تحملان رسالة وطنية مشتركة، ونؤمن بأن استمرارها يشكل قيمة مضافة لمنظومة كرة السلة الأردنية، ويمنحنا دافعا أكبر لمواصلة العمل والتطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات، ونتطلع إلى ترسيخ هذه الشراكة لسنوات طويلة بما يخدم كرة السلة الأردنية ويعزز حضورها".

وتنتظر كرة السلة الأردنية خلال المرحلة المقبلة العديد من الاستحقاقات الرسمية المهمة، في مقدمتها مشاركة المنتخب الوطني للرجال في النافذتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم – قطر 2027، حيث يطمح "صقور الأردن" إلى حجز مقعدهم في المونديال للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخ كرة السلة الأردنية.

كما تشمل الاستحقاقات المقبلة مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات القارية المدرجة على أجندة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، على مستوى الفئات العمرية والسيدات، إلى جانب مواصلة تنظيم البطولات والمسابقات المحلية لمختلف الفئات العمرية وللجنسين، بما يعزز قاعدة اللعبة ويدعم مسيرة تطويرها على المستويات كافة.