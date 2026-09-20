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اخر التطورات الصحية للشاب الأردني عدي العتوم

  • 20 أيلول 2026
  • 13:02
اخر التطورات الصحية للشاب الأردني عدي العتوم
عدي العتوم

خبرني - كشف الأستاذ الأردني محمد العتوم عن آخر التطورات الصحية لنجله عدي، الذي يتلقى العلاج حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وبدأت القصة عندما ناشد العتوم لإيجاد حل لمشكلة ابنه، الذي تعرض لعارض صحي أُصيب على إثره بتسمم في الدم، ورفضت مستشفيات سعودية علاجه رغم أنه مؤمّن صحيًا، حيث انتشرت قصته ولاقت تفاعلا واسعا من الاردنيين ، قبل أن يعلن الاب لاحقًا أن أحد المستشفيات وافق على علاج عدي.

وحول آخر التطورات الصحية، قال العتوم إن ابنه بحاجة إلى نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، إثر تضرر البنكرياس والكبد، ووجود انسداد في الوريد البابي، الأمر الذي يستدعي استكمال علاجه ومتابعة حالته في مركز طبي متخصص.

وبيّن أن السفير الأردني في الرياض، الدكتور هيثم أبو الفول، يتابع الملف، وأن هناك تنسيقًا بين الجهات الأردنية والسعودية لنقله.

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