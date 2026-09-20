وفاة قائد عسكري يمني بأحد فنادق مصر.. والطب الشرعي يحدد السبب

خبرني - أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة، الأحد، وفاة العميد محمد علي مهدي هادي في أحد فنادق مدينة أسوان المصرية، مؤكدة استبعاد أية شبهة جنائية في الحادث.

وذكرت السفارة في بيان لها: "من خلال المتابعة الأولية تود السفارة التوضيح بعدم وجود أية شبهة جنائية وبانتظار نتائج الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة"، مشيرة إلى أن ممثل السفارة يتواجد في مدينة أسوان لمتابعة نتائج التحقيقات.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، مؤكدة متابعة الموضوع مع جميع الجهات المعنية في دولة الاعتماد.

ويعد العميد محمد علي مهدي هادي سالمين، المعروف بـ"سقراط"، أحد أبرز القيادات العسكرية التي برزت في الساحة اليمنية، وهو من القيادات "الجنوبية" وكان يشغل مؤخرا منصب قائد اللواء الثاني دعم وإسناد.