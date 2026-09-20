سرقة محمصة في الوحدات رغم قربها من مركز أمني

خبرني - تعرضت إحدى المحامص في منطقة الوحدات، خلال ساعات الليل الماضية، لعملية سطو تمكن خلالها مجهولون من الوصول إلى القاصة داخل المحل وفتحها والاستيلاء على الأموال الموجودة فيها، رغم وقوع المحمصة على مقربة من مركز أمن الوحدات.

وبحسب المعلومات، أقدم منفذو السرقة في البداية على تعطيل كاميرات المراقبة، قبل الدخول إلى المكان وتنفيذ العملية، حيث قاموا باقتلاع القاصة من موقعها باستخدام معدات قص كهربائية، رغم أن بابها مصنوع من الفولاذ.

ولم تقتصر الأضرار على سرقة الأموال، إذ عمد المعتدون كذلك إلى فصل معدات وأنظمة المراقبة الموجودة داخل الفرع، ونزع الكاميرات وسرقتها، في محاولة لإزالة أي أدلة مصورة قد تساعد في تتبعهم.

وأشار تجار في المنطقة إلى أن أسلوب تنفيذ العملية يثير مخاوف بشأن مستوى الحماية الأمنية للمنشآت التجارية، لا سيما مع قدرة المنفذين على التعامل مع وسائل الرقابة والإنذار الإلكترونية.

وطالب التجار وزير الداخلية مازن الفراية بالتدخل وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، بما يحمي المحال والمنشآت التجارية ويحد من تكرار حوادث السرقة.