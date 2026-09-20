استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطن في عمليتين قرب رام الله وجنين

خبرني - قُتل مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي غرب رام الله، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة "غانيم" شرق جنين، في عمليتين منفصلتين اليوم الأحد.

وأفادت مصادر عبرية بمقتل مستوطن متأثرًا بإصابته في عملية إطلاق النار قرب "حلميش".

وتمكن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب من محيط مستوطنة "حلميش"، فيما دفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنود، برفقة طيران مروحي، ونفذت عمليات بحث وتمشيط في المنطقة، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق وفرض طوق أمني.

وفي جنين، أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز "غانيم"، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وزعم جيش الاحتلال أن أحد الفلسطينيين حاول تنفيذ عملية دهس، معلنًا اغتياله بعد محاولته تنفيذ العملية، دون تسجيل إصابات في صفوف الجيش.