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يزن المحادين يقدم استقالته من منصبه في البترا

  • 20 أيلول 2026
  • 11:36
يزن المحادين يقدم استقالته من منصبه في البترا

خبرني - أعلن يزن كامل المحادين، اليوم، انتهاء مهمته مفوضاً لإدارة محمية البترا والسياحة، بعد عامين من الخدمة، إثر استقالة قال إنه تقدم بها قبل بضعة أسابيع.

وقال المحادين إن خدمة البترا وأهلها وزوارها ستبقى من أعز محطات حياته، معتبراً أن خدمة البترا "شرف العمر ووساماً" يعتز به.

وتقدم بالشكر إلى رئيس الوزراء جعفر حسان ومجلس الوزراء على الثقة التي حظي بها وإتاحة الفرصة له لخدمة الأردن والبترا من موقعه.

كما شكر المجتمع المحلي والأجهزة المدنية والأمنية وزملاءه في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وكل من عمل وتعاون معه خلال فترة توليه مهمته، على ما قدموه من دعم وتعاون.

وقال المحادين إن المهمة تنتهي، لكن المحبة والاحترام والوفاء تبقى، مضيفاً أن البترا ستظل في القلب، باعتبارها "مكاناً استثنائياً عظيماً يستحق منا جميعاً أن نحميه، لا أن نختلف عليه".

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