العثور على أداة قتل فاطمة الرجبي في القدس المحتلة.. ومعرفة مسبقة تكشفها التحقيقات

خبرني - عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شرقي مدينة القدس المحتلة على الأداة المستخدمة في جريمة قتل المواطنة فاطمة الرجبي (61 عاما) يوم الأحد، مع إعلان ملامح جديدة للتحقيق كشفت وجود معرفة مسبقة بين الضحية والمشتبه به وخلفية ترتبط بدين مالي.

وأوضحت شرطة الاحتلال في بيان لها أن المشتبه به أجرى إعادة تمثيل كاملة لأفعاله في موقع العثور على الجثة بعد أيام من البحث، فيما قررت محكمة الاحتلال تمديد توقيفه على ذمة القضية حتى 27 سبتمبر/أيلول المقبل لاستكمال الأبحاث والإجراءات القضائية.

وفي سياق متصل، أصدرت عائلة الرجبي الرفاعي في القدس والخليل والمهجر بيانا رسميا أعربت فيه عن بالغ استنكارها وإدانتها لهذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة فقيدتهم "أم راجي"، مشددة على أن الفاجعة هزت مشاعر أهل المدينة ممن تابعوا أيام الاختفاء العصيبة.

وطالبت العائلة الجهات المختصة بالتكثيف والتوسع في التحقيق مع المقبوض عليه لكشف كافة الملابسات، وإيقاع أقصى العقوبات التي يقرها الشرع والقانون بحق كل من تثبت مسؤوليته عن القتل.



وأكدت العائلة أن الساعات والأيام التي أعقبت الاختفاء كانت من أصعب المحطات التي عاشها زوج الفقيدة وأبناؤها وبناتها وأحفادها، ناهيك عن أبناء العائلة وأهل القدس حتى كشف المصير.

وأضاف البيان أن الحاجة فاطمة توفيت وهي في وقت عملها وسعيها في طلب رزقها، مؤكدة أن القصاص والعدالة حق ثابت لا يستوفى إلا بالقانون، بينما تعد الفوضى والانتقام سلوكا يتنافى مع المبادئ والأخلاق الإسلامية.

ووجهت عائلة الرجبي الرفاعي نداء عاجلا إلى كافة أبنائها وشبابها لضبط النفس والامتثال لأحكام الشرع والقانون، وعدم الانجرار نحو أي ردود فعل أو تصرفات سلبية، كما قدمت الشكر والتقدير لكل من ساهم في عمليات البحث والمتابعة أو وقف معهم في هذه المحنة من أهل القدس وأبناء الشعب. وتقدمت العائلة بأحر التعازي لأنسابهم آل شحادة، مبتهلة إلى الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر.



وتشدد التقارير المحلية على أن الرأي العام المقدسي يتابع عن كثب مجريات التحقيق الشرطي بعد العثور على أداة الجريمة لضمان تحقيق العدالة الموجوزة.

وتؤكد الأوساط الإنسانية أن رفض الاعتداء وإزهاق الأرواح يمثل ركيزة مجتمعية يتمسك بها أهالي المدينة لمواجهة التحديات والجرائم المأساوية.

ويشار إلى أن الجهات القضائية تواصل هذه الأيام استجواب الموقوف لتفكيك كافة خيوط الجريمة حتى موعد الجلسة المقبلة في 27 سبتمبر.