حسان يضع حجر أساس مشروع غاز الروضة بـ10 ملايين دينار ويفتتح توسعة مستشفى معان

خبرني - وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطَّبيعي لمدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة التَّابعة لمنطقة معان التنمويَّة، وذلك قبيل ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة #معان، وبكلفة تُقارب 10 ملايين دينار، بمنحة إماراتيَّة مقدَّمة من صندوق أبو ظبي للتَّنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدَّمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المُدن الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي في عدد من المحافظات

المشروع يأتي ضمن استراتيجيَّة الحكومة لتزويد المناطق الصناعيَّة بالغاز الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تخفيض كُلف الطَّاقة على الصِّناعات بنسب تتراوح بين 35 – 60%، حيث استكملت الحكومة مشاريع مماثلة وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشميَّة، ويجري العمل حاليَّاً على مشروعي الرَّوضة الصِّناعيَّة والموقَّر، في حين يجري استكمال الدِّراسات بشأن إقامة مشروعين جديدين في منطقة الملك حسين التنمويَّة في المفرق والزَّرقاء

مشروع تزويد مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي سيُنجز خلال 18 شهراً، وسيسهم في تعزيز تنافسيَّة مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة وجاذبيَّتها للاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصَّادرات الوطنيَّة. وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي.

تدشين المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية محافظة معان ككل للاستثمار، وبعد أن قرَّر مجلس الوزراء منح مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة حوافز ومزايا استثماريَّة، أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، تشمل دعم كُلف الطَّاقة، وأجور تشغيل العمالة المحليَّة، وتخفيض كُلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وتخفيض أسعار الأراضي.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يفتتح مشروع التَّوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والذي يشمل مبنى العيادات الخارجيَّة وبنك الدم، بمساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربَّع، وبكُلفة تُقارب 5 ملايين دينار.

رئيس الوزراء يوجِّه بتزويد المستشفى بالكوادر الطبيَّة المتخصِّصة للعيادات الخارجيَّة، واستكمال تزويدها بجميع المعدَّات والأجهزة اللازمة؛ لتقدِّم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية.

رئيس الوزراء يُشيد بجهود شركة البوتاس العربيَّة التي تبرَّعت بكُلف التَّجهيزات الطبيَّة بكُلفة تُقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساهماتها في المسؤوليَّة المجتمعيَّة لخدمة المجتمع المحلِّي.