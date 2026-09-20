جورج واشنطن تجدد الثقة بالدكتور البشير وفوربس تجدد اختياره كأحد ابرز القادة في المجال الصحي

خبرني - قررت جامعة جورج واشنطن الامريكية تجديد الثقة بالاستاذ الدكتور عبدالله البشير واعادة تعيينه استاذا للجراحة في الجامعة ، ويأتِ هذا التجديد تقديرا من الجامعة الامريكية العريقة لمسيرته الاكاديمية والعلمية والمهنية المتميزة واسهاماته الرائدة في مجال الجراحة والتعليم الطبي والخدمات الصحية حيث بدأ البروفيسور عبدالله البشير استاذا للجراحة في جامعة جورج واشنطن وبقرار من مجلسها الاعلى منذ عام 2005 وهو الطبيب الاردني الوحيد الذي حظي بهذه الثقة في جامعة جورج واشنطن التي تعتبر من ابرز الجامعات العالمية في التعليم الطبي وبرامج الجراحة والرعاية الطبية المتكاملة .

ويعد هذا التعيين المتجدد موقعا اكاديميا وعلميا وطبيا رفيعا على مستوى العالم ويعكس ثقة جامعة جورج واشنطن لهذه الكفاءة واحترامها من المؤسسات الاكاديمية والطبية الاردنية وفي مقدمتها مستشفى الاردن وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

يذكر ان جامعة جورج واشنطن تقيم علاقات تعاون واسعة على الصعيد الطبي والتعليمي مع مستشفى الاردن منذ سنوات وبرامج التعليم الطبي والتبادل مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبية وعلى اعلى المستويات

وكان الدكتور عبدالله البشير قد تم اختياره الاسبوع الماضي من قبل مجلة فوربس الشرق الاوسط كأحد ابرز القيادات العربية في مجال الرعاية الصحية نظرا لجهوده ومسيرته المهنية والعلمية ومكانته كجراحٍ واستاذ للطب على المستوى العالمي ويعتبر هذا الاختيار الذي يأتي على السنة الرابعة على التوالي تقديرا لهذه المكانة المعروفة على المستووين العربي والدولي .