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عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني

  • 20 أيلول 2026
  • 11:09
عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني

خبرني - حصلت جامعة عمّان الأهلية، بالشراكة مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية (Queen’s University Belfast)، على تمويل ضمن منح Going Global Partnerships – TNE Exploratory Grants المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، وذلك لتطوير مسار أكاديمي متكامل في البناء الرقمي ونمذجة معلومات البناء (BIM)، بما يتوافق مع معايير Pearson  .
ويقود المشروع من جامعة كوينز بلفاست كل من د. فارس الغايش ود. ستيفان ماكلوين، فيما تُمثّل جامعة عمّان الأهلية كل من د. ساندرا مطارنة ود. فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي، حيث يجمع المشروع خبرات أكاديمية متخصصة من الجامعتين لتطوير المسار الأكاديمي المقترح وتعزيز مخرجاته.
ويهدف المشروع إلى تطوير إطار أكاديمي يربط بين التعليم التقني على مستوى الدبلوم في الأردن، وفرص الاستكمال الأكاديمي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتيح مسارات واضحة للطلبة للانتقال إلى برامج أكاديمية متخصصة، من بينها برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية (BEng Civil Engineering)  وبرنامج ماجستير إدارة الإنشاءات الرقمية التطبيقية (MSc Applied Digital Construction Management)  في جامعة كوينز بلفاست.

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