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ضبط حفارتي مياه مخالفتين في الرويشد والأزرق

  • 20 أيلول 2026
  • 10:46
ضبط حفارتي مياه مخالفتين في الرويشد والأزرق

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه، خلال حملة أمنية، حفارة مخالفة في منطقة الرويشد، أثناء حفرا بئرا مخالفا، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها سلطة المياه في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.

وأضافت الوزارة أن كوادرها تمكنت كذلك من ضبط حفارة مخالفة أخرى مخفية في منطقة حوض الأزرق، حيث كانت مخبأة خلف إحدى مزارع الدواجن.

وجرى ضبط الحفارتين والمعدات التابعة لهما، وردم البئر المخالف، وإيداع الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعتين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.

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