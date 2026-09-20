مستشفى الكندي يشارك في يوم الـتغيير

خبرني - شارك مستشفى الكندي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في مبادرة يوم التغيير للعام 2026 تحت شعار " تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل ... إدارة الأمراض غير السارية بأمان ، نحو صحة مستدامة " وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز الرعاية الآمنة والمتكاملة لمرضى الأمراض غير السارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة و سلامة المرضى و المجتمع

واشتملت فعاليات يوم التغيير في مستشفى الكندي على مبادرات وتعهدات من إلادارة العليا وكافة الإدارات والاقسام المختلفة تم العمل على تطبيقها مباشرة على ارض الواقع والتي تنوعت على بث روح الفريق والمحبة بين العاملين لتقديم افضل الخدمات ، وتوفير بيئة صحية ملائمة من خلال تطوير الانظمة ، والاستماع لصوت المريض للوصول الى افضل رعاية ، وتقديم المشورة والتثقيف والتوعية للمرضى والمراجعين حول الأمراض غير السارية والتعايش معها وعلاجها بالطريقة الصحيحة ، وتوجيه المريض للاطلاع على حقوقه وواجباته في أقسام المستشفى المختلفة ليشارك بخطط الرعاية بفعالية ،والسرعة في الاداء في اقسام الطوارئ وتخفيف الالم، والاستماع الى جميع مقترحات المرضى يوميا فيما يتعلق بتحسين خطة العلاج والخدمات المقدمة لهم من خلال النظام الالكتروني المعتمد في المستشفى ، وتقديم الاستشارات الصيدلانية ، وتقديم النصائح بكل ما يتعق بالفحوصات المخبرية، والاستماع الى ملاحظات المرضى وتلبية رغباتهم الخاصة بالوجبات تحت إشراف اخصائيات التغذية ، والارتقاء بمعايير الجودة في تعقيم الادوات المستخدمة للمرضى .

وقد هدفت هذه المبادرات والتعهدات والفعاليات المختلفة الى تحفيز الكوادر للعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة معرفتهم وتشجيعهم على الانخراط في خطة علاجهم والعمل على تحسين العلاقة بين الكوادر والمرضى ورصد اقتراحاتهم وآرائهم للحفاظ على نهج المستشفى في تقديم خدمة مثلى للمرضى والارتقاء بها من خلال تطوير جودة الرعاية الصحية .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية واثنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .