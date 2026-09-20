الأردن.. ما حقيقة تحويل شارع المية إلى طريق مدفوع؟

خبرني - أعلنت الدوريات الخارجية، الأحد، إغلاق المسرب الأيسر من طريق الممر التنموي، بعد جسر الطنيب باتجاه الزرقاء بنحو كيلومترين، نتيجة مباشرة وزارة الأشغال العامة أعمال تركيب وحدات إنارة في الموقع.

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ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحذر أثناء المرور في منطقة العمل، والالتزام بالإرشادات المرورية، وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

ونفى الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، عمر المحارمة، صحة ما يتم تداوله بشأن تحويل طريق عمّان التنموي، المعروف بـ"شارع المية"، إلى طريق مدفوع الأجر.

وقال المحارمة، خلال تصريحات إذاعية، إن ما تروجه بعض المواقع الإخبارية بهذا الشأن غير صحيح، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تركيب وحدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطريق، على أن تنتهي الأعمال خلال أسابيع قليلة.

وفي سياق متصل، أوضح المحارمة أن الكاميرات الجديدة التي ركبتها الوزارة مخصصة لرصد مخالفات الشاحنات والحمولات المحورية، إضافة إلى سير الشاحنات الثقيلة على طرق غير مصرح لها باستخدامها، ومن ذلك سير صهاريج المحروقات على طريق النقب الجديد بدلاً من الطريق المخصص لها.

وأضاف أن منظومة الكاميرات، التي تضم كاميرات ثابتة وأخرى متحركة على مركبات تابعة للوزارة، ترصد أيضاً انسكاب الوقود والزيوت على الطرق للتعامل معها بشكل فوري.

وأكد المحارمة أن هذه الكاميرات لا علاقة لها برصد مخالفات السرعة أو استخدام الهاتف أو حزام الأمان، وإنما تهدف إلى حماية الطرق والإسفلت من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة، وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.