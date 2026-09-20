لماذا أطلقت جماهير إشبيلية صافرات الاستهجان ضد يامال؟

خبرني - استقبلت جماهير إشبيلية لامين يامال، نجم برشلونة، بصافرات الاستهجان في كل مرة تقريباً يلمس فيها الكرة خلال مواجهة الفريقين، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أشاد خلالها بالغريم التقليدي ريال بيتيس.

وربط البعض صافرات الاستهجان التي تعرض لها يامال بالعنصرية، خاصة بعد حديث اللاعب في مقابلة مع خورخي فالدانو عن تجاربه السابقة مع الإساءة العنصرية، إذ أكد أن وصفه بـ"الأسوَد" لا يزعجه على الإطلاق، قائلاً إنه أسود البشرة بالفعل.

ويعود السبب الحقيقي لصافرات جماهير إشبيلية خلال المباراة بشكل أساسي إلى تصريحاته عن إعجابه بالغريم التقليدي بيتيس.

وكان يامال قد كشف، خلال نفس المقابلة مع فالدانو، أن بيتيس وفياريال هما أكثر فريقين يستمتع بمشاهدتهما في الدوري الإسباني.

وجاءت تصريحات يامال بعدما سأله فالدانو عما إذا كان هناك فريق يتابعه أكثر من غيره بسبب أسلوب لعبه، ليرد نجم برشلونة: في الدوري الإسباني، بيتيس وفياريال هما الفريقان اللذان أحب مشاهدتهما أكثر من غيرهما.

وأثارت إشادة يامال ببيتيس اهتماماً خاصاً في مدينة إشبيلية بالنظر إلى المنافسة التاريخية بين قطبي المدينة.

وسُئل لويس غارسيا بلازا، مدرب إشبيلية، قبل المباراة عن تصريحات يامال، إذ أوضح أنه لم يكن قد سمع بها، مضيفاً: إذا قال لامين ذلك فهذا جيد، نحن نهتم بإشبيلية فقط، وإذا كان يرى ذلك فلديه أسبابه.

وبدا أن جماهير إشبيلية لم تتعامل مع تصريحات يامال بالهدوء نفسه، إذ أطلقت صافرات استهجان واضحة تجاه اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مع كل لمسة تقريباً للكرة خلال المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بينما لوّح نجم برشلونة بيديه للجماهير مطالباً إياهم بعدم التوقف عن إطلاق الصافرات.