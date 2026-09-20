قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تُلبى شروط إيران

خبرني - أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تُلبى شروطها وتُنفذ الالتزامات الأميركية، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية.

وقال قاليباف إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها، والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب.

وأعلنت إيران إبلاغ الولايات المتحدة 7 شروط لبدء المفاوضات، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي تجاه طهران، في وقت تتقاطع فيه الخيارات العسكرية والدبلوماسية بشأن مستقبل المواجهة والملف النووي.

والسبت، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، السبت، إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأوضح رضائي في تصريحات أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع تجميد الأموال الإيرانية، وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورأى أن تقديرات وحسابات ترامب بشأن إيران كانت خاطئة، وأن الحرب جاءت بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رضائي: "من صالح واشنطن القبول بشروطنا للخروج من الحرب، وتهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، ونحن مستعدون لحرب حاسمة".

وأضاف أن بلاده تعرف نقاط ضعف الجيش الأميركي، مشيرا إلى أن إيران أكثر استعدادا من قبل لمواجهة هجماته الجوية.