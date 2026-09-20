«النقل البري» يدعم نقل 414 طالبا ويعزز خطوط النقل بـ18 حافلة إلى سورية

خبرني - أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة، وتحديث أسطول النقل، وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نضال القطامين، وبحضور مدير عام الهيئة، نائب رئيس المجلس رياض الخرابشة، وأعضاء المجلس.

ووافق المجلس على أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لعام 2026، استنادًا إلى الدراسة الجيومكانية التي أعدتها الهيئة، بما يتيح توجيه خدمات النقل نحو المناطق ذات الأولوية وفق مؤشرات الحاجة الفعلية.

وفي إطار دعم وصول الطلبة إلى الجامعات، وافق المجلس على دعم أجور النقل العام لنحو 414 طالبًا من أبناء الأغوار الجنوبية الدارسين في جامعات مؤتة والحسين بن طلال والطفيلة التقنية، بكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 156 ألف دينار.

ويشمل البرنامج ثلاثة خطوط للنقل العام وخمس مركبات، على أن تربط الحافلات المشمولة بمنظومة النقل الذكية، بما يضمن متابعة التشغيل والتحقق من وصول الدعم إلى الطلبة المستحقين وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية للبرنامج.

كما وافق المجلس على تجديد عقد تشغيل خط مجمع الشمال–مطار الملكة علياء الدولي لمدة عشر سنوات، شريطة تشغيل ست حافلات حديثة من موديل 2025 فما فوق، ومجهزة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إخراج الحافلات الحالية من الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي محافظة عجلون، قرر المجلس إضافة جامعة البلقاء التطبيقية فرع عجلون إلى مسار خط إربد–عنجرة، وتعزيز الخط بأربع حافلات متوسطة. كما وافق على تحويل خط إحدى الحافلات ليخدم مسار عجلون–مستشفى الأميرة هيا العسكري، إلى جانب تعزيز خط الكفير–جرش بحافلة متوسطة.

وفي إطار تعزيز خدمات النقل الجامعي، وافق المجلس على إطلاق خدمة لنقل طلبة جامعة اليرموك من خلال شركة جت، انطلاقًا من مكاتب الشركة في منطقة الدوار السابع وصولًا إلى المباني الجديدة للجامعة، وذلك بواسطة ثلاث حافلات.

وفي محافظتي المفرق والطفيلة، وافق المجلس على ترخيص حافلة متوسطة لخدمة مناطق داخل لواء البادية الشمالية، وترخيص حافلة للعمل على خط الحسا–القطرانة، فضلًا عن عدد من الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم خطوط المفرق وأم النعام الغربية ومنشية بني حسن.

كما قرر المجلس توحيد خطي الزرقاء–الكمشة والزرقاء–الميدان ضمن خط واحد باسم "الزرقاء–الكمشة وضواحيها"، وتعديل مساره وتعرفة الركوب عليه بما يتناسب مع المسافة المقطوعة، إلى جانب تنظيم خدمة المركبات العاملة بين المشيرفة وإسكان الأمير هاشم ومحطة الباص السريع عند جسر البيبسي.

وفي الشونة الجنوبية، وافق المجلس على إعادة تنظيم خط الشونة الجنوبية–الكرامة، وتوحيد مساره ليخدم مستشفى الشونة الجنوبية ومجمع الدوائر الحكومية والشونة الجديدة والمناطق المحيطة بها، مع تأسيس شركة لتنظيم عمل الخط وفق أحكام قانون تنظيم نقل الركاب.

وعلى صعيد النقل الدولي، وافق المجلس على تشغيل 18 حافلة على خط الأردن–سورية، وتعزيز خط عمّان–سوريا بخمس حافلات جديدة، وربط الحافلات بأنظمة التتبع الإلكتروني. كما وافق على تمديد العقد التشغيلي لشركة النشامى للنقل الدولي لمدة ثلاث سنوات، شريطة تركيب أجهزة تتبع لجميع الحافلات.

وفي مجال تطوير مرافق النقل، وافق المجلس على مسودة اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتصنيع وتنفيذ مظلات معدنية لمواقف تحميل وتنزيل الركاب على مسارات النقل العام في مختلف مناطق المملكة.

وشملت القرارات كذلك تعزيز أسطول مكتب تكسي مطار الملكة علياء الدولي بعشرين سيارة ركوب صغيرة حديثة تابعة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ومنح موافقات مبدئية لـ22 طلبًا لممارسة أعمال مكاتب وشركات السيارات الفخمة، وفق التعليمات والتشريعات النافذة.

وأكدت القرارات ضرورة ربط التوسع في الخدمات بتحديث الأسطول، وتركيب أنظمة التتبع والنقل الذكي، وتوقيع عقود تشغيلية واضحة، بما يعزز الرقابة على مستوى الخدمة ويرفع كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.