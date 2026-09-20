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وفاة المحامي بهاء الدين خليل بني أحمد

  • 20 أيلول 2026
  • 09:51
وفاة المحامي بهاء الدين خليل بني أحمد

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي بهاء الدين خليل حسن بني أحمد .


إنا لله وإنا إليه راجعون

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