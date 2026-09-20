صبي كان لا يملك صوتاً، أصبح يساعد الآخرين على الحديث بطلاقة

خبرني - كان سهيل أحمد، البالغ من العمر خمس سنوات، يرى الناس من حوله يتلهفون كي ينطق بكلمة. كان يسمع تعليماتهم في رأسه، لكن الكلمات كانت تأبى الخروج من فمه.

يقول: "عندما أعود بذاكرتي إلى الوراء، أشعر كما لو أني كنت مصاباً بالشلل، أنت موجود فعلاً، لكنك لست هناك في ذات الوقت. أنت في الغرفة، لكنك لست في الغرفة."

"الجميع ينتظر منك أن تقول شيئاً، تنظر إلى نفسك كأنك تراها من الخارج، وتقول 'هيا، قل شيئاً'، لكنك لا تفعل، ولا تستطيع."

والآن، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود، تكللت هذه الرحلة الطويلة بالنسبة للطبيب العام في برادفورد والناشط المجتمعي بالنجاح، إذ سيكون من بين المتحدثين الرئيسيين في فعالية TEDx في مركز برادفورد للفنون قريباً.

سيقدم سهيل محاضرة بعنوان "فتى بلا صوت" وستكون المرة الأولى التي يواجه فيها أمام الجمهور نسخته الصغيرة بعمر الخامسة.

يقول سهيل، وهو يسترجع ذكريات طفولته، إن الكبار كانوا يصفونه أحياناً بالخجول وفي أحيان أخرى بالأخرق أو العنيد.

بل إنه كان يُوصف أحياناً بالغرور أو الوقاحة. ومع مضي السنوات، تعرض للتنمر والسخرية والاستهزاء.

لم يخطر على بال أحد أن سهيل لم يختر الصمت، وأنه كان عاجزاً عن الكلام فعلاً.

أثناء دراسته تخصص علم نفس الأطفال، خلال تدريبه الطبي في كلية هال يورك الطبية، قرأ فقرة في كتاب مدرسي.

ويقول: "لقد وصفتني تلك الكلمات تماماً عندما كنت طفلاً".

"كانت فقرة قصيرة جداً، ربما ستة أو سبعة أسطر. لكن عندما قرأتها، عرفت أنها تتحدث عني."

كان الوصف لحالة تسمى الصمت الانتقائي، وهو اضطراب مرتبط بالقلق حيث يجد الشخص الذي يستطيع التحدث في بعض المواقف أنه من المستحيل عليه القيام بذلك في مواقف أخرى، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدور رد فعل منه كالتجمد عن الحركة والقلق والذعر.

منح هذا الاكتشاف سهيل شعوراً بالراحة، ولكنه أثار لديه أيضاً تساؤلات مؤلمة إذ لم يتلقَّ أي دعم خلال طفولته، ولم يكن على دراية بأي مساعدة متاحة له كشخص بالغ لاحقاً.

لقد تجاهل الأمر، كما يقول، لكن الفكرة لم تفارقه، على الرغم من نجاحه الأكاديمي والمهني.

لم يترك له العمل في مجال الطب خياراً كبيراً سوى استخدام صوته.

"أرى ما يقرب من 20 مريضاً يومياً، لذا يمكنك أن تتخيل أنه إذا قررت عدم التحدث، فسيكون الأمر صعباً للغاية."

ومع ذلك، كان لا يزال يتجنب المواقف التي قد يضطر فيها إلى مخاطبة الغرباء، وكان يكتفي بـ "مواصلة" عمله.

ثم حدث شيئان غيّرا علاقته بصوته تماماً.

أولاً، بدأت تظهر على ابنته البالغة من العمر خمس سنوات علامات تدل على أنها قد تكون مصابة بنفس الحالة.

يتذكر سهيل أن أحد المعلمين سألها عن سبب عدم كلامها، قائلاً إنه لا بد أن يكون هناك خطب ما بها.

يقول: "لم أجد الكلمات".

"لقد أثار ذلك مشاعري، وللحظة وجيزة، عدت طفلاً في الخامسة من عمري، أقف بجانب ابنتي وأمسك بيدها."

يقول سهيل إنه حصل على علاج النطق واللغة لابنته أمينة، وهي الآن تتطور بصورة جيدة من دون التحديات التي واجهها عندما كان في عمرها.

أصبح التحدث أمام الجمهور جزءاً كبيراً من حياة سهيل أحمد

أما الأمر الثاني الذي حدث معه وغيّر مسار الأحداث، فهو وباء كورونا.

تضررت الجاليات التي تعيش في برادفورد بشدة بسبب انتشار معلومات مضللة، وكان الناس يبحثون عن مصادر طبية موثوقة.

يعترف بأنه شعر بعدم ارتياح بسبب اهتمام السكان به كونه طبيباً عاماً، لكن الأزمة بدت أكبر من قلقه الشخصي.

ويقول: "كان لا بد من وجود شخص ما ليقول شيئاً ويطمئن الناس".

"إذا كان عليّ أن أكون أنا من يفعل ذلك، من أجل مجتمعي والبلاد، فعليّ أن أفعل ذلك وأتغلب على أي مشاكل أواجهها."

إن التحدث مع الناس علناً وتجاوز مخاوفه دفعه إلى ملاحظة أشخاص آخرين لديهم شيء قيّم ليساهموا به، لكنهم يفتقرون إلى الثقة أو ربما يعانون من مخاوف مماثلة.

من خلال عمله مع حملة "برادفورد من أجل الأفضل"، أنشأ سهيل دورة في الخطابة العامة.

كما أسس فرعاً في برادفورد لمنظمة الخطابة العامة "توستماسترز إنترناشونال".

أصبح المتدربون الذين يشرف عليهم يقفون الآن على خشبة المسرح أو يخاطبون جمهوراً كبيراً عبر الإنترنت.

"أصبحت أعشق رؤية الناس من حولي يتألقون. تماماً كيرقة عالقة في شرنقة، تكافح للخروج. ولكن في اللحظة التي تخرج فيها، ترى الأجنحة والألوان، وتنطلق. إنه لأمر جميل."

تشير تقديرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن الصمت الانتقائي يؤثر على طفل واحد من بين كل 140 طفلاً، على الرغم من أن أنيتا ماك كيرنان، وهي أخصائية علاج النطق واللغة ومستشارة الكلية الملكية لأخصائيي علاج النطق واللغة، تعتقد أن الصورة الحقيقية قد تكون أكثر تعقيداً.

أشارت الأبحاث التي أجريت على أطفال في سن ما قبل المدرسة إلى ارتفاع هذه الأرقام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الحالة قد تكون أكثر شيوعاً بين أبناء الجاليات متعددة اللغات وأبناء المهاجرين - ربما حتى أعلى بأربع مرات من المتوسط.

تصف كيرنان الصمت الانتقائي بأنه "خوف مستمر من توقع التحدث" في مواقف معينة، على الرغم من قدرة الشخص على التحدث بشكل مريح في أماكن أخرى. وتقول: "إنه ليس خياراً أو قراراً".

"عندما يبدأ رد فعل الخوف، تحدث سلسلة كاملة من التأثيرات الجسدية والنفسية التي تعني أن الكلام غير وارد في تلك المرحلة."

على الرغم من أن الفهم المهني قد تحسن بشكل ملحوظ منذ أن كان سهيل طفلاً، إلا أن الأخصائية كيرنان تقول إن الصمت الانتقائي لا يزال "واحداً من أكثر الحالات التي يصاب بها الأطفال و يساء فهمها".

وتقول إن ذلك قد يتداخل مع القلق الاجتماعي وصعوبات الكلام واللغة والتوحد، مما يجعل التقييم الدقيق أمراً ضرورياً.

وتقول إنه من غير المعلوم على وجه الدّقة عدد البالغين الذين عانوا من ذلك خلال حياتهم دون الوصول إلى مرحلة الاستعانة بالخدمات السريرية، كما أنه ليس معلوماً أيضاً التأثير طويل المدى لذلك.

تضيف الأخصائية كيرنان: "لدينا فقط بيانات سريرية، مما يعني أننا لا نستطيع إلا النظر في الحالات السريرية".

"لا أحد يعلم عدد الأشخاص الذين يشعرون أن هذا كان من الممكن أن يحدث لهم. هناك الكثير من الثغرات في الدراسات المنشورة."

وفي الوقت نفسه، ينظر سهيل الآن إلى الحالة التي كانت تقيده في السابق على أنها أشبه بالنعمة.

ويقول: "لولا هذه التجربة، لما كنت أملك التعاطف الذي أملكه الآن، وربما القدرة على رؤية ما أراه في الآخرين".

"صوتك هو أكثر بكثير من مجرد الضجيج أو النغمة الذي تصدره، إنه الغاية التي تعيش من أجلها ومعها."