موعد انتهاء فصل الصيف في الأردن

خبرني - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاعتدال الخريفي لهذا العام، سيكون يوم الأربعاء المقبل 23 أيلول الحالي



وأضاف مجاهد في تصريح صحفي اليوم الاحد أنه في هذا اليوم ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء في تمام الساعة 03.05 فجر الأربعاء المقبل، وفي نفس اليوم ينتهي فصل الصيف الذي استمر لمدة 93 يوما وثلاثة أرباع اليوم، ويبدأ فصل الخريف فلكيا، الذي يستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و45 دقيقة، كما يتساوى الليل والنهار تقريبا على الكرة الأرضية.



وستشرق الشمس يوم الاعتدال الخريفي في عمان بتمام الساعة 6.26، من الزاوية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة 17 ودقيقة ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 6.36 في الزاوية 270 درجة و34 دقيقة، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق.