سلسلة آيفون 18 برو في الأسواق.. كيف استقبل المستهلكون أحدث هواتف آبل؟

خبرني - بدأت آبل الجمعة 18 سبتمبر (أيلول) طرح آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في أكثر من 65 دولة ومنطقة، بعد فتح باب الطلب المسبق في 12 سبتمبر (أيلول).

ومع وصول الهاتف إلى المتاجر، بدأت تتشكل أول صورة عن حجم الإقبال، مدفوعة بطلبات مسبقة كبيرة في بعض الأسواق، ومواعيد تسليم تمتد لأسابيع لبعض النسخ، إلى جانب طوابير أمام متاجر آبل في عدد من الدول.

ويأتي طرح الهاتفين بعد رفع آبل السعر 100 دولار مقارنة بالجيل السابق؛ إذ يبدأ "آيفون 18 برو" من 1,199 دولاراً، مقابل 1,299 دولاراً لآيفون 18 برو ماكس في الولايات المتحدة.

إقبال كبير في الإمارات

في الإمارات، بدأ تسليم الطلبات المسبقة على الهاتفين الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، وسط اصطفاف مئات المشترين أمام متجر آبل في دبي مول، الذي فتح أبوابه قبل موعده المعتاد بساعتين لاستقبال العملاء، وحضر بعضهم كذلك قبل الافتتاح بساعات.

وكانت بعض نسخ الهاتف قد سجلت طلباً مرتفعاً خلال فترة الطلب المسبق، فيما يبدأ سعر آيفون 18 برو في الإمارات من 5,099 درهماً، مقابل 5,499 درهماً لآيفون 18 برو ماكس.

وحظي أول مشترٍ لهاتف آيفون 18 برو ماكس في الإمارات باستقبال خاص داخل متجر آبل في دبي مول، مع اصطفاف موظفي المتجر للترحيب بالعملاء الأوائل أثناء دخولهم لاستلام أجهزتهم.

170 ألف إيداع في فيتنام قبل بدء البيع

وقبل وصول الهاتف إلى المتاجر، بدأت آبل استقبال الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر (أيلول)، ففي فيتنام، سجلت سلسلة "توب زون" المتخصصة في بيع أجهزة آبل أكثر من 170 ألف إيداع خلال الساعات الأولى من فتح الطلبات، قبل أن يتجاوز إجمالي الطلبات لديها 180 ألفاً بنهاية فترة الحجز.

ومع بدء التسليم في 18 سبتمبر (أيلول)، اصطف آلاف المشترين أمام متاجر الموزعين لاستلام أجهزتهم. وسلمت "توب زون" نحو 20 ألف جهاز في اليوم الأول، فيما سجل "سيلف فون إس" نحو 50 ألف طلب.

الطلب يطيل انتظار بعض نسخ الهاتف

بدأ البيع في الولايات المتحدة في الموعد نفسه، الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، لكن توافر الجهاز يختلف حسب النسخة التي يطلبها المستهلك. فبعض طلبات "آيفون 18 برو ماكس" الجديدة أصبحت تحمل مواعيد تسليم تمتد إلى 3 أو 4 أسابيع، بينما تصل فترة انتظار بعض نسخ "آيفون 18 برو" إلى 3 أسابيع.

وفي بريطانيا، تمتد مواعيد تسليم جميع نسخ آيفون 18 برو إلى الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تمتد مواعيد تسليم جميع نسخ "آيفون 18 برو ماكس" إلى الأسبوع الثاني من الشهر.

مستخدمو آيفون حول العالم

وفي الصين، تجمع أكثر من 100 شخص أمام متجر آبل في شنغهاي مع بدء الطرح، بينما قال موظفو المتجر إن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس لم يكونا متاحين للشراء المباشر بعدما حُجزت الكميات مسبقاً. ونقل التقرير عن وسطاء إعادة بيع أن الطلب على برو ماكس كان أكبر، فيما كان الاهتمام بطراز برو محدوداً.

أما الهند، فتقدم مؤشرات أقوى على حجم الطلب؛ إذ قدرت شركة "كاونتربوينت ريسيرش" بالتعاون مع متابعات من السوق أن الطلب الأولي على "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" ارتفع بنحو 15% إلى 28% مقارنة بالجيل السابق.

وقال تارون باثاك من "كاونتر بوينت" إن فحوصاً شملت 12 متجراً أظهرت زيادة الطلب على "آيفون 18 برو"، مع اهتمام قوي ببرو ماكس واللون العنابي والسعات الأكبر. وسلمت "بيغ باسكت" أكثر من 300 جهاز خلال الساعة الأولى، بمعدل تجاوز 5 أجهزة في الدقيقة.

وفي كوريا الجنوبية، اختلف المشهد بين متاجر آبل في سيؤول؛ ففي متجر هونغدي، كان 4 أشخاص فقط ينتظرون عند الساعة 7:30 صباحاً، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 20 عند فتح المتجر، وفقاً للتغطية المحلية.

وفي المقابل، تجمع نحو 150 شخصاً أمام متجر ميونغ دونغ في التوقيت نفسه، ووصل عدد العملاء المنتظرين لاستلام طلباتهم إلى نحو 300 شخص.

وفي إسبانيا اكتظت الشوارع بطوابير من المقبلين على شرء أجهزة آيفون، ورصدت الكاميرات التجمعات التي بدأت منذ الليلة السابقة.

آيفون يمثل العمود الفقري لأعمال آبل

لا يمثل آيفون مجرد منتج رئيسي لآبل، بل يشكل الجزء الأكبر من أعمال الشركة. ففي السنة المالية 2025، بلغت إيرادات آيفون نحو 209.6 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إجمالي إيرادات آبل البالغة 416.2 مليار دولار. وارتفعت مبيعات آيفون 4% خلال العام، مدفوعة جزئياً بزيادة مبيعات طرازات برو، وفق بيانات الشركة.

وتظهر أهمية آيفون أيضاً في سوق الهواتف العالمي؛ إذ استحوذت آبل على 20.2% من شحنات الهواتف الذكية عالمياً في الربع الثاني من 2026، بعدما ارتفعت شحناتها 14.9% على أساس سنوي إلى 55.7 مليون جهاز، وفق مؤسسة IDC.

بدأت آبل الجمعة 18 سبتمبر (أيلول) طرح آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في أكثر من 65 دولة ومنطقة، بعد فتح باب الطلب المسبق في 12 سبتمبر (أيلول).

ومع وصول الهاتف إلى المتاجر، بدأت تتشكل أول صورة عن حجم الإقبال، مدفوعة بطلبات مسبقة كبيرة في بعض الأسواق، ومواعيد تسليم تمتد لأسابيع لبعض النسخ، إلى جانب طوابير أمام متاجر آبل في عدد من الدول.



ويأتي طرح الهاتفين بعد رفع آبل السعر 100 دولار مقارنة بالجيل السابق؛ إذ يبدأ "آيفون 18 برو" من 1,199 دولاراً، مقابل 1,299 دولاراً لآيفون 18 برو ماكس في الولايات المتحدة.

إقبال كبير في الإمارات



في الإمارات، بدأ تسليم الطلبات المسبقة على الهاتفين الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، وسط اصطفاف مئات المشترين أمام متجر آبل في دبي مول، الذي فتح أبوابه قبل موعده المعتاد بساعتين لاستقبال العملاء، وحضر بعضهم كذلك قبل الافتتاح بساعات.



وكانت بعض نسخ الهاتف قد سجلت طلباً مرتفعاً خلال فترة الطلب المسبق، فيما يبدأ سعر آيفون 18 برو في الإمارات من 5,099 درهماً، مقابل 5,499 درهماً لآيفون 18 برو ماكس.



وحظي أول مشترٍ لهاتف آيفون 18 برو ماكس في الإمارات باستقبال خاص داخل متجر آبل في دبي مول، مع اصطفاف موظفي المتجر للترحيب بالعملاء الأوائل أثناء دخولهم لاستلام أجهزتهم.

170 ألف إيداع في فيتنام قبل بدء البيع



وقبل وصول الهاتف إلى المتاجر، بدأت آبل استقبال الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر (أيلول)، ففي فيتنام، سجلت سلسلة "توب زون" المتخصصة في بيع أجهزة آبل أكثر من 170 ألف إيداع خلال الساعات الأولى من فتح الطلبات، قبل أن يتجاوز إجمالي الطلبات لديها 180 ألفاً بنهاية فترة الحجز.



ومع بدء التسليم في 18 سبتمبر (أيلول)، اصطف آلاف المشترين أمام متاجر الموزعين لاستلام أجهزتهم. وسلمت "توب زون" نحو 20 ألف جهاز في اليوم الأول، فيما سجل "سيلف فون إس" نحو 50 ألف طلب.

الطلب يطيل انتظار بعض نسخ الهاتف



بدأ البيع في الولايات المتحدة في الموعد نفسه، الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، لكن توافر الجهاز يختلف حسب النسخة التي يطلبها المستهلك. فبعض طلبات "آيفون 18 برو ماكس" الجديدة أصبحت تحمل مواعيد تسليم تمتد إلى 3 أو 4 أسابيع، بينما تصل فترة انتظار بعض نسخ "آيفون 18 برو" إلى 3 أسابيع.



وفي بريطانيا، تمتد مواعيد تسليم جميع نسخ آيفون 18 برو إلى الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تمتد مواعيد تسليم جميع نسخ "آيفون 18 برو ماكس" إلى الأسبوع الثاني من الشهر.

مستخدمو آيفون حول العالم



وفي الصين، تجمع أكثر من 100 شخص أمام متجر آبل في شنغهاي مع بدء الطرح، بينما قال موظفو المتجر إن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس لم يكونا متاحين للشراء المباشر بعدما حُجزت الكميات مسبقاً. ونقل التقرير عن وسطاء إعادة بيع أن الطلب على برو ماكس كان أكبر، فيما كان الاهتمام بطراز برو محدوداً.



أما الهند، فتقدم مؤشرات أقوى على حجم الطلب؛ إذ قدرت شركة "كاونتربوينت ريسيرش" بالتعاون مع متابعات من السوق أن الطلب الأولي على "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" ارتفع بنحو 15% إلى 28% مقارنة بالجيل السابق.



وقال تارون باثاك من "كاونتر بوينت" إن فحوصاً شملت 12 متجراً أظهرت زيادة الطلب على "آيفون 18 برو"، مع اهتمام قوي ببرو ماكس واللون العنابي والسعات الأكبر. وسلمت "بيغ باسكت" أكثر من 300 جهاز خلال الساعة الأولى، بمعدل تجاوز 5 أجهزة في الدقيقة.



وفي كوريا الجنوبية، اختلف المشهد بين متاجر آبل في سيؤول؛ ففي متجر هونغدي، كان 4 أشخاص فقط ينتظرون عند الساعة 7:30 صباحاً، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 20 عند فتح المتجر، وفقاً للتغطية المحلية.



وفي المقابل، تجمع نحو 150 شخصاً أمام متجر ميونغ دونغ في التوقيت نفسه، ووصل عدد العملاء المنتظرين لاستلام طلباتهم إلى نحو 300 شخص.

وفي إسبانيا اكتظت الشوارع بطوابير من المقبلين على شرء أجهزة آيفون، ورصدت الكاميرات التجمعات التي بدأت منذ الليلة السابقة.

آيفون يمثل العمود الفقري لأعمال آبل



لا يمثل آيفون مجرد منتج رئيسي لآبل، بل يشكل الجزء الأكبر من أعمال الشركة. ففي السنة المالية 2025، بلغت إيرادات آيفون نحو 209.6 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إجمالي إيرادات آبل البالغة 416.2 مليار دولار. وارتفعت مبيعات آيفون 4% خلال العام، مدفوعة جزئياً بزيادة مبيعات طرازات برو، وفق بيانات الشركة.



وتظهر أهمية آيفون أيضاً في سوق الهواتف العالمي؛ إذ استحوذت آبل على 20.2% من شحنات الهواتف الذكية عالمياً في الربع الثاني من 2026، بعدما ارتفعت شحناتها 14.9% على أساس سنوي إلى 55.7 مليون جهاز، وفق مؤسسة IDC.